Из первых уст о межрегиональном Форуме местного самоуправления

6 марта в Иркутске состоялся межрегиональный Форум местного самоуправления.

В нем приняли участие помощник президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления Николай Николаевич ЦУКАНОВ, заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Анатольевич ТУРЧАК, председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Борисович КИДЯЕВ и представители профильных министерств Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания, депутаты Государственной Думы. Также участие в мероприятии приняли депутаты, главы муниципальных образований, представители местных общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, — более 400 человек из 27 регионов страны.

От Республики Саха (Якутия) участие на Форуме принял заместитель председателя Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС, руководитель Намского местного отделения ЯРО ВСМС, Председатель Районного Совета депутатов МО «Намский улус» Иван Романович ПОПОВ. Он рассказал о том, как проходил Форум и остановился на основных моментах значимого для муниципалитетов мероприятия.

Участникам Форума была зачитана приветственная телеграмма президента Российской Федерации Владимира Владимировича ПУТИНА.

«Нужно, чтобы в местную власть приходили грамотные, компетентные специалисты, умеющие выстраивать открытый, доверительный диалог с жителями, действовать в их интересах. Важно активнее поддерживать общественные, культурные, деловые инициативы граждан, вовлекать их в реализацию программ по обустройству территорий, формированию комфортной среды для жизни. Шире использовать лучшие практики — как отечественные, так и зарубежные», — считает Президент.

Андрей Анатольевич Турчак на открытии заседания отметил, что значимость местного самоуправления велика, потому что именно этот уровень власти наиболее приближен к населению, и ежедневно сталкивается с решением насущных проблем жителей городов и поселков.

Работа Форума проходила на пяти площадках, где участники обсудили вопросы стратегического планирования муниципальных образований, взаимодействия контрольно-надзорных органов с органами местного самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, развитие территориальных органов самоуправления, формирование комфортной городской среды, подготовки муниципальных кадров.

По словам Ивана Попова, на площадках форума обсуждались самые актуальные темы, которые были интересны каждому региону.

К слову, у представителей муниципальных образований были свои интересные наработки, которыми каждый был готов поделиться, отметил Иван Романович.

Представители муниципальных образований задавали федеральным чиновникам вопросы, наиболее острые из которых были занесены в специальный протокол. Этот документ, в свою очередь, будет рассмотрен на Совете по местному самоуправлению при президенте России.

Кроме того, участники форума обменялись опытом по вопросам ЖКХ, строительства и создания комфортной городской среды.

«Прошедший форум в Иркутске был полезен и важен для каждого представителя муниципального образования России. То внимание, которое Президент России Владимир Путин оказывает развитию местного самоуправления, позволяет решать многие вопросы в этой сфере. Это дает импульс к дальнейшему развитию — ведь внимание руководителя государства имеет большое значение для всей работы муниципалитетов», — сказал Иван Попов.

Он также отметил, что на площадке «Социальное партнерство и стратегическое планирование в муниципальном образовании» коллеги из регионов обсуждали и такие актуальные вопросы, как отмена сдачи деклараций депутатов поселений, и о финансировании полномочий для местного самоуправления, а также о федеральном проекте об устойчивом развитии сельских территорий, который сейчас реализуется в Намском районе.