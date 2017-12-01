Из ожогового отделения выписался пациент, пострадавший в аварии на ГРЭС

После лечения в ожоговом отделении Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи сегодня выписывают пациента, пострадавшего во время взрыва на ГРЭС. Пациент провел на больничной койке 62 дня.

Медиками отделения проведено сложное многокомпонентное лечение и диагностика в объеме оказания высокотехнологичной медицинской помощи, требующих усилия многих специалистов разного профиля.

— Была проведена телемедицинская консультация с главным внештатным комбустилогом Минздрава России, руководителем Всероссийского ожогового центра ФГБУ «Институтом хирургии им. А.В. Вишневского» профессором А.А. Алексеевым, — рассказывает главный врач РБ№2-ЦЭМП Борис АНДРЕЕВ. — Из-за тяжести состояния пострадавшего и полученной травмы, которую можно приравнять к травмам, полученным во время ведения боевых действий, было решено не транспортировать пациента в Москву, как предполагалось ранее. Случай был сложный, но специалисты больницы, в диагностике и лечении пациента приняли участие многие отделения, достойно преодолели все трудности. Общее состояние его на момент выписки оценивается врачами как удовлетворительное. Предстоит еще этапное лечение по терапевтическому профилю, реабилитация, также пациент будет время от времени получать консультации в ожоговом отделении.

Добавлю, на днях из ожогового отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи также был выписан пациент с обширными ожогами, у мужчины было поражено 95% поверхности тела.

— Результат лечения – отличный, — радуются комбустиологи. О своих успехах, так уж принято, экстренные врачи громко не говорят, но эти два случая достаточно ярко демонстрируют успехи нашей якутской медицины в целом и в частности специалистов ожогового отделения Центра экстренной медицинской помощи.