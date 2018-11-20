Из мира волшебников: Якутский модельер представит новую коллекцию!

В мастерской Доры Николаевой по ул. Орджоникидзе, 49 и ночами горит свет. Модельер, известная своей плодовитостью, готовит новую коллекцию, которая, похоже, взорвет Якутск! Если Дора Николаева готовит коллекцию, значит, в ней будет, минимум, 25 изделий. Иногда она выпускала и до 100 изделий к показу. А это – огромный труд. Ведь каждая вещь уникальна, создана в единственном экземпляре.

24 ноября 2018 г. известный модельер Дора НИКОЛАЕВА представит дизайнерскую коллекцию весна-2019 в стилистике мира волшебников.

Источником вдохновения модельера стали традиционные британские и ирландские сказки. Талантливые литературные произведения о волшебниках вдохновили на создание уникальной коллекции под названием «Magic world». Показ коллекции позволит окунуться в волшебный мир сказок.

Готовьтесь увидеть уникальные вещи!

В женской коллекции будут представлены теплые вязаные свитера, оверсайз-платья и пальто в самых актуальных цветах сезона весна-2019. Трендовые фасоны и цвета, представленные в коллекции: многослойность, цветочные принты и не только. Фишкой коллекции послужат дизайнерские вязаные шляпы. Магическая коллекция будет дополнена линейкой вечерних платьев.

Где же состоится показ? В Национальной библиотеке! И это тоже необычно, но так похоже на волшебников, которые все время учатся!

24 ноября, с 20 часов, в Историческом зале Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Показ новой коллекции Доры Николаевой «Magic world».

Стоимость билета 1000 рублей.