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15 января 2018, 15:22
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Из машины бутлегера изъяли 60 литров алкоголя

Ограничение по времени на продажу алкоголя невольно способствует нелегальному бизнесу по доставке алкоголя. На днях столичной полицией задержан очередной бутлегер.

На месте изъято около 60 литров алкогольной продукции. Автомобиль, за рулем которого находился бутлегер, был замечен и остановлен по ул. Кирова г. Якутска.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол в соответствии с ч.1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)                
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