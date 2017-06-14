Из малых дел складываются большие

В микрорайоне «Бадаайы» села Майя Мегино-кангаласского улуса первый день лета ознаменовался празднованием Международного дня защиты детей и торжественным открытием спортивной (футбольной) и детской площадок. Для всех жителей туелбэ этот день стал поистине солнечным, теплым и радостным – долгожданная комплексная площадка для занятия спортом и детских игр открыла свои «двери».

Фраза «всё лучшее — детям» не должна устареть ни­когда. Дети – это самое дорогое не только для родителей, но и для всего общества. Именно от них зависит будущее и помимо воспитания в семье дети благополучно впитывают влияние извне. Поэтому строительство таких площадок – это своего рода вклад в будущее района и республики. В этом излюбленном ребятами месте у них появится отличная возможность развиваться физически.

Появления нового места с нетерпением ждали как юные жители, так и ребята постарше, которых связывает любовь и увлечение футболом. Здесь свои первые шаги в этом виде спорта делали член сборной футбольного клуба «Заря» г. Якутска Максим Скрябин, также Гриша Назаров, Ваня Необутов и другие ребята, которые и по сей день активно играют в разных футбольных командах, Жора, Женя и Боря Куличкины, успешно занимающиеся борьбой, хоккеем, гиревым спортом. Так что для подрастающего поколения эта площадка может стать хорошим стартом в большой спорт.

Новая площадка получилась красивой и яркой – качели, горки, карусель, лесенки расположены на безопасном друг от друга расстоянии, что очень удобно и безопасно для детей, здесь же расположены удобные скамейки для отдыха. Дети смогли по достоинству оценить свои новые «владения». И церемония открытия организована тоже специально для них: с веселой развлекательной программой, конкурсами и подарками.

Разделить радость жителей в связи с открытием пришли глава района Николай Старостин, заместитель главы с. Майя Ким Нестеров, депутат районного Совета Дмитрий Тихонов, начальник управления по делам молодежи и семейной политике Константин Захаров, начальник управления физической культуры и спорта Александр Брызгалов.

То, что строительство подобных площадок требует немалых финансовых затрат, безусловно, понимают все, – отметил Николай Старостин. – Но большую роль здесь сыграли неравнодушие и инициатива самих жителей түөлбэ. Именно совместные усилия жителей с властью, депутатами и дали положительный результат. Уже на протяжении многих лет Бадаайы является излюбленным местом для игр и активного времяпровождения детей. Помню, как мы приходили сюда детьми и гонялись за бурундуками, играли в разные игры, веселились и сейчас отрадно находиться здесь на открытии детской площадки, – подчеркнул он.

– Сегодня у нас двойной праздник, – обратилась к собравшимся начальник түөлбэ «Бадаайы» Акулина Скрябина. – День защиты детей и открытие игрового городка. В этот замечательный день от души хочется поблагодарить всех тех, кто помог и поддержал нас в нашем начинании — депутата районного совета Дмитрия Тихонова, начальника управления физической культуры и спорта Александра Брызгалова за проведенный субботник, Ивана Никифорова за строительные материалы, предпринимателя Сергея Кривогорницына за объекты площадки и жителей микрорайона за активное участие и вклад в благое дело, администрацию района и села.

Ребята пришли на открытие с родителями и друзьями, и в этот день никто не ушёл с праздника без улыбки.