Из горящей тюрьмы в Якутии эвакуировано 124 осужденных

Сегодня, 7 января 2018 года, в исправительной колонии № 7 (строгий режим) в двухэтажном общежитии отряда № 1 в помещении для хранения личных вещей осужденных произошло возгорание.

В ходе слаженных действий сотрудников дежурной смены ИК-7 незамедлительно был оповещен караул ведомственной пожарной охраны учреждения, вызван пожарный расчет государственной пожарной службы МЧС по г. Якутску, а также произведена экстренная эвакуация из горящего здания 124 осужденных в соседние отряды. Дальнейшие усилия были направлены на локализацию очага возгорания, ликвидацию пожара и его последствий.

В настоящее время идет разборка и проливка отдельных конструкций здания для предотвращения повторного возгорания. Пострадавших нет.

По предварительной версии причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)