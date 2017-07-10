Из дневника вожатого

Дети… какие же они все разные. Каждый со своей особенностью: характер, семейная история, манера поведения. Но объединяет их всех одно — желание отдохнуть в лагере «Берег дружбы». Они съезжаются сюда с разных городов, посёлков ради самого долгожданного летнего веселья.

И вот начинается смена… каждый день посвящён чему-то, каждый день необходимо успеть сделать 100 дел. помочь младшим отрядам, смастерить что-то на различных кружках, вдоволь наесться и выспаться и, конечно, подготовить выступление к вечернему тематическому концерту, на котором проявляют свои способности самые талантливые и инициативные дети.

Давайте попробуем прожить один день вместе.

Свежее утро. После ночи, за которую каждый человек в комнате должен успеть рассказать страшную историю, дети с трудом встают на зарядку и бегут на стадион, где их уже ждёт наш физрук Юрец. Заправляем кровати, приводим голову в порядок и идём на завтрак кушать вкусную молочную кашу со сладким чаем. После, весь лагерь строится на линейку, чтобы узнать планы на день и итоги вчерашнего дня. Проводит ее старшая вожатая «Малина» и зам.директора по воспитательной части Оксана Алексеевна. Время занимательных кружков: лепить из глины, выжигать по дереву, играть в шашки, шахматы, бильярд, малый теннис, мастерить оригами, танцевать, быть настоящим туристом. Всему этому учат в нашем лагере. После усердного труда детям необходимо подкрепиться.

Плотный обед в столовой, а после сладкий дневной сон. Поспать днём удаётся редко: подготовка к вечернему концерту требует много времени. Все отряды готовят самые разные номера, на самые разные темы, а вечером показывают свой труд на сцене клуба. Детям это очень нравится. Здесь, они могут побывать в необычной роли, попробовать себя в чем-то новом, проявить свои способности. И вот все получили огромный заряд энергии, пора идти на второй ужин. Подкрепившись, дети бегут на самую долгожданную вечернюю дискотеку. Все отдыхающие ждут ее с нетерпением целый день.

Уставшие, заряженные положительный энергией, переполненные эмоциями, дети подводят итоги на вечернем огоньке, умываются и ложатся спать. Снова пришла пора страшных лагерных историй.

Так и летят день за днём дни в нашем лагере. Только и успеваем отрывать листочки на календаре. К концу подходит первая смена, а нам все кажется, что все только начинается.