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3 августа 2018, 14:47
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Июль для онкологов Якутии выдался жарким

В июле месяце в онкологической службе республики произошло множество позитивных, общественно-значимых событий, мероприятий, акций.

3 июля 2018 г. Якутским республиканским онкологическим диспансером совместно с Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциацией онкологов Республики Саха (Якутия) проведена Школа «Поддерживающая терапия в онкологии».  В работе Школы приняла участие Когония Лали Михайловна, профессор кафедры онкологии ФУВ ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», профессор кафедры паллиативной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова, автор и председатель рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук. Одним из основных тем Школы стала терапия хронического болевого синдрома в онкологии. Купирование хронического болевого синдрома является одним из ключевых моментов в лечении онкологических больных, которое должно быть строго индивидуальным, ступенчатым, позволяющим улучшить качество жизни пациента. Лечением хронического болевого синдрома занимаются, в основном, врачи первичного звена, поэтому  Школа транслировалась в онлайн-режиме с помощью ВКС связи с охватом всех Центральных районных больниц, слушателями стали врачи участковые терапевты, акушер-гинекологи, хирурги, онкологи и другие, привлекаемые к лечению онкологических больных.

Также столицу посетила группа ведущих российских онкологов ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России под руководством Петровского Александра Валерьевича, исполнительного директора Ассоциации онкологов России,  доцента кафедры онкологии лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, с.н.с. отделения радиохирургии  Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. В рамках плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Якутского республиканского онкологического диспансера и Ассоциации онкологов России, ими проведены семинар «Диагностика и лечение локализованного и местно распространенного рака молочной железы» с трансляцией в онлайн-режиме по ВКС связи с охватом всех Центральных районных больниц,  мастер-класс core-биопсии, операции по раку молочной железы, а также мультидисциплинарные консилиумы пациентов с злокачественными новообразованиями молочной железы.  В теоретической части – обучающего семинара – кроме врачей онкологов, приняли участие врачи терапевты, хирурги, патологоморфологи, акушер-гинекологи всех медицинских организаций республики.  Александр Валерьевич ознакомился с ходом проведения реконструкции здания радиологического отделения онкологического диспансера.

Врачи-онкологи активно участвовали и в общественных мероприятиях нашей столицы.  В июле месяце проведена социальной кампания «Поднимите руки!» по медицинскому осмотру женского населения и повышению их осведомленности о заболевании раком молочной железы.  По итогам работы акции было осмотрено более 260 женщин. В этот день женщины, посетив гипермаркет «Айгуль» для медосмотра получили приятный бонус — скидочные карты от магазина, совместив полезное и профилактическое для здоровья мероприятие с покупками выходного дня. Отметим, что социальная кампания «Поднимите руки!» проводится во многих городах России и носит всероссийский характер, инициатором же является компания «Новартис» в партнерстве с пациентской организацией «Здравствуй!». В нашем городе данная акция проведена при поддержке женского крыла «Подруги» регионального отделения партии «Единая Россия», общественной организации «Матери России-Саха», Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска, республиканских и городских медицинских организаций, медицинского диагностического центра «Белая Роза-Саха», ООО «Айгуль», РОО «Якутская медицинская палата». И в рамках Дня семьи, любви и верности 8 июля состоялись акции по медосмотру населения, вопросам профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований. На которых врачи-онкологи также вели приемы и осмотрели более 100 человек. Необходимо отметить, что подобные мероприятия стали весьма актуальными среди населения, приобрели огромную значимость для формирования у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также выработки необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья населения.

Общество инвалидов поддержало волонтерский проект «Ты не один!», направленный на оказание медико-психологической помощи и поддержки онкологическим больным, и организовало благотворительный концерт для пациентов стационарных отделений. Инициаторами концерта являются председатель республиканского общества инвалидов Дударева Г.Н., культурно-массовый организатор санатория –профилактория «Чэбдик» Ананина Надежда Николаевна, руководитель театра-студии «Хайят» Афанасьева Маргарита Николаевна. Стало хорошей традицией по инициативе самих пациентов  проводить подобные мероприятия и волонтерская помощь поднимает настроение и оказывает большую психологическую поддержку, что отмечают сами больные.

Источник: Пресс служба ЯРОД
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