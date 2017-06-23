Ивана Ушницкого прооперировал легендарный хирург, путешественник и писатель

Главный редактор газеты «Киин куорат», известный журналист и общественный деятель Иван УШНИЦКИЙ перенес сложную операцию. Не секрет, что у известного журналиста давно появились серьезные проблемы с глазами.

Сегодня Иван сообщил в своем фейсбуке, что находится в Уфе, и его прооперировал Эрнст МЕЛДАШЕВ, знаменитый путешественник и хирург. «За это спасибо богу», — написал Ушницкий. Остается пожелать Ивану скорейшего выздоровления.



Эрнст Мулдашев известен не только как хирург, но и как автор ряда книг, газетных публикаций и фильмов на мистические темы, связанных с экспедициями на Крит, в Египет и Тибет. Одну из них он подарил и якутскому журналисту.

Список книг Э. Мулдашева

В поисках Города Богов. Том 1. Трагическое послание древних. (2002)

В поисках Города Богов. Том 2. Золотые пластины Харати (2002)

В поисках Города Богов. Том 3. В объятиях Шамбалы. (2002)

В поисках Города Богов. Том 4. Предисловие к Матрице жизни на Земле (2002)

В поисках Города Богов. Том 5. Матрица Жизни на Земле (2002)

Трагическое послание древних

В объятиях Шамбалы

Золотые пластины Харати. Том 1.

Золотые пластины Харати. Том 2.

От кого мы произошли? Часть I Встреча с мастером (1999)

От кого мы произошли? Часть II. Что сказали тибетские ламы (1999)

От кого мы произошли? Часть III Мир сложнее, чем мы думали (1999)

Загадочная аура России.

Матрица жизни на Земле.

В объятиях Дракулы.

Путеводитель по загадочным местам планеты. (Э. Мулдашев, Н. Зятьков). Тираж 4000.

СПРАВКА

ФГБУ «Всероссийский Центр глазной и пластической хирургии» Министерства здравоохранения России является научно-производственным, лечебно-диагностическим и учебно-методическим комплексом, специализированным на проблемах тканевой и клеточной регенерации. Центр был создан специальным приказом Минздрава России в 1990 году с целью широкого внедрения в клиническую практику передовой трансплантационной технологии, защищенной товарным знаком Аллоплант. Разработка нового перспективного научного направления проводится с 1975 года группой уфимских исследователей под руководством профессора Э.Р. Мулдашева.

Эрнст Рифгатович МУЛДАШЕВ – директор Центра глазной и пластической хирургии, доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, почетный консультант Луисвильского Университета (США), член Американской академии офтальмологии, дипломированный офтальмолог Мексики, член Международной академии наук. Им разработано более 80 принципиально новых глазных и пластических операций. Эрнст Рифгатович — автор более 300 научных работ, патентов России, США, ФРГ, Франции, Швейцарии и Италии. Научные работы Э.Р.Мулдашева удостоены золотых медалей ряда престижных международных выставок. Он удостоен высокого звания Заслуженный врач РФ, награжден Орденом Салавата Юлаева, медалью «За заслуги перед Отечественным Здравоохранением».