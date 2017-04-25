Ивана Андросова вместо отставки поздравили в Ил Тумэне

ХХVIII сессия Ил Тумэна началась, как обычно, и гимнов России и Якутии, которые народные депутаты и присутствующие выслушали стоя. Кроме депутатов в зале заседаний присутствуют глава республики Егор БОРИСОВ, председатель правительства Евгений ЧЕКИН, председатель Конституционного суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН и другие чиновники рангом меньше.



После гимнов, перед тем, как перейти к обсуждению повестки дня, по традиции следуют поздравления.



Сегодняшнюю сессию Ил Тумэна ведет первый вице-спикер Анатолий ДОБРЯНЦЕВ. Спикер Александр ЖИРКОВ находится в командировке. Вчера он был замечен на встрече президента Владимира ПУТИНА с членами Совета законодателей Российской Федерации в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.



На этот раз поздравили с юбилеем Ивана АНДРОСОВА, депутата-единоросса от Таттинско-Томпонской региональной группы и президента НВК САХА. 19 апреля Ивану Михайловичу исполнилось 55 лет. Юбиляр выглядел и чувствовал себя прекрасно, а вчерашние слухи об его отставке, облетевшие журналистские круги, вероятно, даже не достигли его высокопоставленных ушей. Впрочем, слухи об этом опровергли еще вчера в Администрации главы и правительства, куда обратился с запросом SakhaLife. Вероятно, журналисты НВК САХА подхватили слухи об отставке своего шефа из топа 9-летней давности, который кто-то не поленился вытащить на одном из интернет-форумов.



После приятных поздравлений, сессия Ил Тумэна продолжила работу. Первым вопросом обсуждалась кандидатура представителя Ил Тумэна в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Якутии.

