Иван Степанов рассказал о своих судимостях

Игтернет-газета «В Якутии.ру», покопавшись на сайте Центризбиркома Якутии, ко всеобщему шоку вытащила информацию о том, что известный общественный активист, лидер движения «Сир» Иван СТЕПАНОВ имеет сразу две судимости.

По данным ЦИК Якутии, у него имелась судимость по части 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, которая была погашена 10.05.1994 г.

Также у Ивана Степанова имелась судимость по части 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, была погашена 30.09.1991 г. (Еще раз отметим, что обе судимости у известного общественника имелись по старому Уголовному кодексу).

В интервью изданию «Вести Якутии» политик подробно рассказал о своих судимостях.

— Свою погашенную судимость я не скрывал. В ЦИК республики предоставил информацию об этом самостоятельно, указав в своем пакете документов для регистрации.

Да был момент, будучи семнадцатилетним пацаном, поддавшись уголовной романтике, которая в то время процветала в России, в 1990 году в компании с одноклассниками совершили несколько угонов мотоциклов. Как говорится, меня тогда взяли на «слабо». Этот факт отрицать не буду. Но вскоре я постарался убедить ребят больше не заниматься этим и они вроде как со мной согласились. Но позже выяснилось, что угоны продолжились, уже без меня. Как и должно было быть, их поймали с поличным. Следователям они рассказали обо мне. Я ничего не брал и меня должны были судить по статье «Угон автотранспорта», но я честно вспомнил, что взял винтик от карбюратора (разбирая отцовский мотоцикл я потерял его). В итоге суд признал меня виновным по статье «Кража» из-за того самого винтика. Новенький отцовский мотоцикл с коляской без лишних разговоров отдали пострадавшим. В связи с моим несовершеннолетием, суд назначил условное наказание. В том же 1990 году я поступил в Якутский госуниверситет на математическое отделение. Деревенский семнадцатилетний парень, не удержавшись от соблазнов «большого города», впервые с друзьями пошел в кафе и там очень много выпил. В итоге без особых причин ударил незнакомого мне человека. Это было через полтора месяца после суда. Я был уверен, что меня посадят из-за того, что у меня уже был условный срок. Никакое примирение спасти меня бы не смогло, но я несколько раз приходил к человеку и через дверь просил у него прощения. Дверь мне не открывали. Просто по-человечески просил его простить меня. Мне тогда не было страшно идти в тюрьму, т. к. я понимал справедливость наказания. Во время суда меня поддержал Александр ПОДГОЛОВ (он был моим комсомольским вожатым в республиканском лагере комсомольского актива), а также характеристики с места учебы и моих однокурсников. Меня осудили по статье «Хулиганство», но оставили на свободе, приговорив к реальному сроку, но с отсрочкой исполнения на три года. По сути, меня осудили на условный срок.