Иван Слепцов поздравляет с 1 сентября

Дорогие друзья!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!

Примите искренние поздравления с Днем знаний! 1 сентября – знаменательный день не только для первоклассников, школьников, но и для тех, кто уже вступает во взрослую жизнь – идет получать профессию.

Сегодня образование является ключевым элементом инновационного развития нашей страны. Студенты свой выбор все сделали обдуманно и взвешенно – только востребованные профессии и успешное трудоустройство. Встретить первокурсников и студентов старших курсов готовы все профессиональные образовательные учреждения.

Всем студентам желаю верить в свои силы и быть решительными в достижении своих целей: приобретать знания, активно участвовать в общественной, научно-исследовательской работе и жизни студенческого коллектива.

Отдельно хочу поздравить первокурсников и первоклассников, ведь сегодня 1 сентября вы делаете большой шаг во взрослую жизнь и начинаете закладывать фундамент своего будущего. Для вас с этой осенью приходит пора не только знаний, новых открытий, но и новых друзей, новой жизни. Вам предстоит сложная, но, поверьте, интересная и увлекательная работа: преодолеть огромный путь освоения знаний, умений и навыков, который приведет вас к величайшей вершине – вам предстоит стать лучшими из лучших. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и успешным.

Уважаемые педагоги! Перед Вами стоит важная задача – дать молодым людям путевку в жизнь, поделившись с ними своим опытом, знаниями, навыками. Желаю Вам всегда приходить на работу с удовольствием, видеть «горящие» глаза школьников, студентов и радоваться их успехам!

Надеюсь, что предстоящий учебный год будет отмечен гораздо более активным сотрудничеством школ и вузов по профориентации ребят. Это позволит выпускникам сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам – обеспечить востребованность их образовательных программ.

Сегодня система профобразования нацелена на внешний заказ, на потребности промышленности, науки и бизнеса. С этой целью совершенствуются образовательные стандарты высшей школы. При таком подходе у выпускников вузов будет больше шансов для успешной профессиональной карьеры.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Пусть новый учебный год будет насыщен плодотворной работой и принесёт радость новых открытий! Учитесь и работайте с удовольствием!

С уважением, ректор Якутской ГСХА, Иван Слепцов