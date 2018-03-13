Иван Слепцов подал документы на праймериз

В Якутии предварительное внутрипартийное голосование на осенние выборы назначено на 15 апреля 2018г.

Сегодня, 13 марта ректор Якутской ГСХА Иван СЛЕПЦОВ подал документы для включения в состав участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) по Заложному одномандатному избирательному округу №1.