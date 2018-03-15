Иван Слепцов о сельском хозяйстве, ЯГСХА, своей семье и политических амбициях

Гостем очередной программы «Дьуэгэлэр» стал Иван СЛЕПЦОВ, ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук. Он ответил на вопросы ведущих о сельском хозяйстве, возглавляемом им вузе, новых направлениях в работе, поделился своими политическими амбициями, а также рассказал о своей семье.

Смотрите прямо сейчас интервью Ивана Слепцова на первом якутском независимом ютуб канале НОО.

Ведущие Елизавета ЧИСТЯКОВА, Валентина ЧИРКОВА, София БУЛЧУКЕЙ.

Автор идеи: Тамара ИГНАТЬЕВА.