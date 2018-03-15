Иван Слепцов о сельском хозяйстве, ЯГСХА, своей семье и политических амбициях

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15 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
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Культура & Образование
Студентка ЯФЭК одержала победу в олимпиаде профмастерства
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Ил Дархан поставил задачу преодоления дисбаланса трудовых ресурсов
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Культура & Образование
Воспитанники Якутской балетной школы выступили на сцене Большого театра
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Происшествия
В Якутии львиная доля ДТП происходит по вине водителей
14.03.2018, 17:20
Общество
Мусоросжигательную установку готовят запустить в Якутии
14.03.2018, 17:10
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту нападения на росгвардейцев в Алдане
14.03.2018, 17:00
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Чурапчинец украл холодильник из съемной квартиры
14.03.2018, 16:50
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«Ворота Якутска» — обладатель гран-при международного архитектурного фестиваля
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Триумф якутских шашистов
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Людмила Николаева: Миссия Алмазэргиэнбанка – повышение уровня жизни якутян
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Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП на угнанном автомобиле
14.03.2018, 16:10
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Бой, стоп! Кубок Ил Дархана переносится на конец года
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Все на выборы! Что ждет горожан 18 марта?
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14.03.2018, 15:40
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Глава АЛРОСА: Местные кадры – в приоритете
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15 марта 2018, 1:03
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Иван Слепцов о сельском хозяйстве, ЯГСХА, своей семье и политических амбициях

Гостем очередной программы «Дьуэгэлэр» стал Иван СЛЕПЦОВ, ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук. Он ответил на вопросы ведущих о сельском хозяйстве, возглавляемом им вузе, новых направлениях в работе, поделился своими политическими амбициями, а также рассказал о своей семье.
Смотрите прямо сейчас интервью Ивана Слепцова на первом якутском независимом ютуб канале НОО.
Ведущие Елизавета ЧИСТЯКОВА, Валентина ЧИРКОВА, София БУЛЧУКЕЙ.
Автор идеи: Тамара ИГНАТЬЕВА.

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Источник: Ютуб канал НОО
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