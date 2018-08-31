Иван Слепцов: Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество

Уважаемые студенты, выпускники, сотрудники факультета ветеринарной медицины, работники ветеринарных служб и сельскохозяйственных предприятий Якутии!

Разрешите поздравить Вас с профессиональным праздником, Днём ветеринарного работника в России!

Вы играете важнейшую роль в обеспечении здоровья, как животных, так и человека, внося значительный вклад в обеспечение продовольственной, биологической безопасности, эпизоотического благополучия страны и здоровья человечества.

Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество. В ЭТОМ знаменательном определении значимости ветеринарии и ветеринарной науки по сравнению с медициной выдающийся ученый академик трех академий — РАН, РАСХН, РАМН, Герой Социалистического Труда К.И. Скрябин весьма точно показал, что от ветеринарной практики и науки зависит судьба здоровья не одного человека, а всего человечества, поскольку существует огромное количество болезней, общих человеку и животным. И с этим его определением согласна медицина. Ветеринарная наука на протяжении многих столетий успешно справляется с этими проблемами, профилактируя заболеваемость людей через прямые контакты с больными животными, через употребление зараженных продуктов животноводства и в целом предотвращая эпизоотии, спасает население.

У истоков становления высшего ветеринарного образования Якутии стояли ученые вузов Центра и Сибири: Н.В. Кудрявцев, Г.А. Кудрявцева, К.П, Михальцов, С.Н. Куклин, Т.В. Румянцева, А.И. Федотов, Н.А. Барсуков, М.В. Катков, Я.И. Афанасьев, Н.Т. Третьяк, Н.Ф. Щепалов, Н.А. Обухов и др.

Коллектив факультета ветеринарной медицины Якутской ГСХА успешно трудится по преумножению лучших традиций, внедрению новых технологий подготовки высококвалифицированных и компетентных специалистов нового поколения.

Студенты факультета принимают самое активное участие в жизни академии, являются неоднократными победителями различных конкурсов, конференций, фестивалей и спортивных соревнований.

Желаю Вам быть сильными, настойчивыми, упорными в своём нелёгком труду, успехов в учёбе и работе, крепкого здоровья, сердечного тепла!

Пусть ваше благое доброе дело приносит вам только позитивное отношение и благодарность окружающих!

Ректор Якутской ГСХА, Иван Иванович Слепцов