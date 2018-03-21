Иван Слепцов: Коневодство — культурное наследие и отрасль экономики

Сегодня в республике отмечается День коневода-табунщика.

Табунное коневодство – особая гордость, национальное достояние и исконно традиционная отрасль Якутии.

Новый импульс развитие табунного коневодства в республике получило, благодаря государственной поддержке ветеранов производства и молодежи. У хозяйств появилась возможность осваивать дальние, заброшенные тебеневочные участки, ведется строительство коневодческих баз, которые будут оснащены всем необходимым для жизни и работы табунщика. Создание комфортных условий работы позволит привлечь молодежь в эту профессию.

Задача эта непростая, но выполнимая, поголовье лошадей в республике ежегодно растет и в этом, несомненно, заслуга табунщиков – людей самоотверженных, бесконечно преданных своей профессии.

Якутская сельскохозяйственная академия давно и системно работает в поддержки коневодов. В связи с присвоением статуса базового ВУЗА по подготовке кадров традиционных отраслей Севера (ТОС) создана новая кафедра, в задачах которого включены перспективы образования и присвоения квалификации. На классических примерах представителей коневодства и науки, Академия должна воспитать поколение, которое не только сохранит коневодство, как культурное наследие, а сделает его одним из представительных отраслей экономики обеспечивающих жизнедеятельность здорового общества. Практические мероприятия, которые ведутся сегодня нашим ВУЗом заключают в себе ряд плановых мероприятий. Это и взаимодействие в научно-образовательном плане агропрофилированных школ, и курсы повышения квалификации для коневодов, руководителей и специалистов коневодческих хозяйств, и выстроенные образовательные программы для студентов.

Для выполнения данной задачи необходимо тесное сотрудничество с работодателями. Разработаны программы направленные на формирование практических умений и навыков будущих специалистов. В программу включены вопросы прохождения практик студентами в предприятиях АПК республики. Отрадно, что ведется конструктивная работа с участием работодателей. Обсуждены и начинают внедряться вопросы реализации программ прикладного бакалавриата, в частности создание базовых кафедр в коневодческих хозяйствах республики, для повышения практикоориентированности обучения.

Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, еще больших успехов в Вашей нелегкой работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда отличного настроения. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям и самым смелым мечтам!

С уважением, ректор Якутской ГСХА,

Президент Федерации конного спорта РС(Я)

Иван Иванович Слепцов