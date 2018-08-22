Иван Слепцов: Флаг России — священный символ свободы и единства

Уважаемые студенты, дорогие коллеги, друзья!

Сегодня, 22 августа, вместе со всей нашей необъятной Родиной мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации – официально установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации» праздник.

В этот день всех, кто гордится славной историей нашей страны, ее научными открытиями, культурными и спортивными достижениями, всех, кто осознает свою личную ответственность за судьбу России, стремится к ее укреплению и защите национальных интересов, я призываю отдать дань уважения символу нашего государства.

Российский триколор – символ единства, достоинства, трудолюбия и выдержки России. Белый цвет означает мир и независимость, синий — веру и духовность, красный цвет – смелость и могущество! Государственный флаг России был и остается тем священным символом свободы и единства, а также объединяет многонациональную и многокультурную Россию, сплачивает народ, олицетворяет его героическое прошлое, достойное настоящее и перспективное будущее. Мы сохраняем верность традициям патриотизма и гражданственности, оберегаем ценности, которые скрепляют наш народ.

Сегодня в жизни нашей страны происходят активные изменения: укрепляется авторитет России на международной арене, происходит консолидация современного российского общества, реализуется множество социальных проектов, растет промышленное производство. Но самое главное, что в таких позитивных изменениях многое зависит от каждого из нас. От преданности и верности своей стране, от готовности что-то делать на ее благо – не важно, солдат ли ты, защищающий ее рубежи, ученый, создающий новую вакцину, волонтер, ухаживающий за пожилыми людьми, или меценат, обустраивающий детскую площадку, – от вклада и самоотдачи каждого из нас зависит становление крепкой и процветающей России!

Будьте достойными гражданами своей страны, верьте в лучшее и стремитесь делать все возможное на благо своей Родины! С праздником!

С уважением, ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов