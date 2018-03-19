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Культура & Образование
19 марта 2018, 17:45
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Иван Слепцов: Центральной темой остается экологическая безопасность и меры ее реализации

«Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознает особую ответственность и ставит целью создать особые условия для развития этого региона. Это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов, сохранение их самобытной культуры, традиций, при этом данные задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем».

Из выступления Президента РФ В.В.Путина

на IV Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога»

г.Архангельск

Уважаемые жители Якутии!

Сегодня, 19 марта, мы отмечаем День Арктики в Республике Саха (Якутия). Этот совсем еще молодой праздник учрежден 11 декабря 2014 года Указом Главы Якутии Егором Борисовым в целях поддержки и развития арктических районов республики.

Арктика как гигантское хранилище запасов природных ресурсов в течение столетий увлекала путешественников и ученых. Уже в начале 11 века русские мореплаватели вошли в моря Северного ледовитого Океана. Начиная с 17 века многочисленные полярные экспедиции В. Беринга, С. Дежнева, братьев Лаптевых, Ф. Врангеля, С. Челюскина и других километр за километром покоряли таинственную землю Арктики.

Президентом Владимиром Владимировичем Путиным выделены перспективы развития Арктики. В частности речь идет о создании современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов, сохранение их самобытной культуры, традиций, при этом данные задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем.

Вот и сегодня этому обширному, богатому и уникальному региону, к богатству Якутской Арктики — приковано внимание всего мирового сообщества. Центральной темой, безусловно, остается экологическая безопасность и меры ее реализации.

2014 год был назван Годом Арктики в Республике Саха (Якутия) и дал старт многим перспективным проектам, направленным на улучшение качества жизни населения Арктических районов и развитие якутской Арктики в целом.

Естественно ожидать, что современное внимание мирового сообщества к Арктике должно стать условием ускорения цивилизационного развития. Арктическая философия, помогает человечеству обрести новые ценностные ориентиры, стратегические цели, сферы возможного международного сотрудничества в освоении громадного региона.

Якутия является единственным регионом в стране, имеющим сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации, где базируется аграрный вуз. Потому, Якутская государственная сельскохозяйственная академия является крупным профессионально-образовательным центром Арктики. В 2017 году ВУЗУ присвоен статус базового вуза для подготовки кадров для традиционных отраслей Севера. Якутская ГСХА планирует провести масштабную работу в целях совершенствования арктических технологий.

Наша цель – создать мощный центр исследований, площадку для апробации и внедрения передовых научных разработок, идей, которые будут работать в интересах всей Арктики. Системный подход к социокультурной модернизации позволит Якутской ГСХА стать  ключевым элементом регуляции системы жизненных потребностей и предложения для Арктики. В условиях глобализации  это является инновационной стратегией, брендинговой основой которой является идея «Холода».  Активное освоение обширных Арктических территорий потребует технологии жизнеобеспечения, сохранения здоровья, производства экологически безопасных продуктов, разработки машин, автоматики способных работать в экстремальных условиях.

Хочу выразить слова благодарности жителям Арктических территорий Якутии за преданность родному краю, за сохранение многовековых традиций, духовного богатства!   Здоровья Вам и вашим семьям, вместе с поздравлениями примите пожелания профессиональных успехов и удачи во всех начинаниях. Скоро весна, впереди  новая интересная работа.

 

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Источник: С уважением, ректор Якутской ГСХА  Иван Слепцов
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