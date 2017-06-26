Иван Семенов: «Традиционные отрасли Севера – актуальное и вечное»

Якутская ГСХА представляет цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии». Знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Сегодняшний участник цикла, человек поистине болеющий за судьбу Арктики. В доказательство этому он в числе первых отозвался на одно из первых крупномасштабных начинаний ректора ВУЗА Ивана Слепцова по взаимному сотрудничеству с муниципальными районами Якутии. Подписанное в 2016 году Соглашение о сотрудничестве с Анабарским улусом является идеологической точкой отсчета в развитии кадровой политики традиционных отраслей Севера.

Иван Иванович Семенов, глава МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», выпускник ЯГСХА:

Минувший учебный год для нашей родной Академии юбилейный. В этот памятный год мы особо подчеркиваем роль и значение аграрного образования, формирующее современные основы жизнедеятельности народов Якутии, проживающих на сельских территориях, которыми заняты подавляющие пространства территории вечной мерзлоты и на которых испокон веков не только выживали, но развивали уникальную культуру с незапамятных времен 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они населяют бескрайние северные просторы, сберегают свое историческое и культурное наследие, поражающее современников яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей природой. В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах коренных народов. В ней подчеркивается, что коренные народы имеют право на достойную жизнь, на сохранение и укрепление своих собственных институтов, культур и традиций. Кто как не аграрии высшей школы должны лучше понимать желания этих народов о достойной современности жизнедеятельности в суровых климатических условиях Крайнего Севера! В связи с этим, задачи Якутской ГСХА приоритетны для всех северян и, конкретно, жителей нашего района. Наше сотрудничество станет залогом стабильности и жизненных перспектив жителей Севера. Многое мы возлагаем в своем районе именно на развитие сельского хозяйства. Перед нами стоят задачи создания условий для переработки и хранения на месте сельхозпродукции, развития логистики, причем будем использовать инфраструктуру, созданную алмазниками. Они уже давно основали транспортные связи с соседним Красноярским краем и Булунским районом. Всё это предполагает поддержку традиционных промыслов, создание новых рабочих мест, внедрение новой культуры производства. Мы работаем на развитие рыбодобычи, заготовки мяса, создание пунктов забоя, хранения и переработки мяса. Помощь специалистов-аграрников в этом деле придется весьма кстати.

Иван Иванович Семенов является выпускником 1995 г. Якутского сельскохозяйственного института, по специальности «ветеринарный врач». В ноябре 2011 года был назначен руководителем Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), с сентября 2013 года избран главой Муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)».