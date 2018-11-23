Иван Николаев о выставке великого якутского художника Тимофея Степанова

«Разве солнце может умереть?»

22 ноября 2018 года в Национальном художественном музее в Якутске открылась ретроспективная выставка «Арт Миры Тимофея Степанова», посвященная 75-летию со дня рождения выдающегося художника Тимофея СТЕПАНОВА.

Начну с анекдота.

Сам Тимофей Андреевич любил юмор, оценил бы.

Как рассказывал мне мой старший брат Игорь, 9 сентября 1976 года, когда Тимофей учился на предпоследнем курсе Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина в Ленинграде, к нему у пивной бочки на улице подошли трое местных и сказали:

— Мао умер.

Видимо, только что прослушали по радио о смерти Великого Кормчего и хотели поддеть «китайца», за которого приняли Тимофея.

Тимофей неторопливо поднял кружку с пивом, прищурившись, посмотрел через пенный напиток на Солнце и медленно выговорил:

— Разве Солнце может умереть?

Те, обескураженные, потоптались и молча отошли.

***

Выставка собрала огромное количество народа, что доказывает – народ почитает Тимофея СТЕПАНОВА и считает его великим якутским художником.

Эпитет «великий» – не преувеличение в день юбилея.

Первая выставка картин СТЕПАНОВА с сюжетами на тему героического эпоса Олонхо в начале 1980-х годов стала настоящим потрясением для якутской нации.

До него якутов было принято изображать, скажем мягко, не совсем красивыми, коренастыми, кривоногими, мол, таковы были требования, чтобы не было «мелкобуржуазной националистической идеализации якутов».

Только выдающийся якутский художник Юрий ВОТЯКОВ мог отступать от этих сложившихся правил. Да, он был русским, якутским языком не владел, но творил в Якутии, по духу был более якутом, чем некоторые другие художники, этнические якуты.

Выставка СТЕПАНОВА «Миры Олонхо» стала одним из первых импульсов пробуждения национального самосознания, начала поиска духовной идентификации, наравне с триумфальным взлетом Якутского драматического театра, ставшего впоследствии академическим Саха театром, гордостью народа.

Можно сказать, что именно тогда зародилось то понимание якутской нацией своего эпического наследия, подлинное осознание величия, мощи, масштабности и красоты миров и героев Олонхо. Во многих последующих интерпретациях и произведениях – будь то спектакли на тему Олонхо, картины молодых художников, народное творчество – отчетливо видим заданные СТЕПАНОВЫМ мотивы, превратившиеся в каноны. Его картины стали составной и неотделимой частью якутского культурного генетического кода.

СТЕПАНОВА всегда ассоциировали с Солнцем, недаром в проспекте выставки «Арт Миры» пишут: «Художник остался в памяти прекрасным солнечным странником-сказителем».

И это правильно – СТЕПАНОВ вдохнул в изобразительное искусство Якутии столько солнечной энергии и блеска, что создалось впечатление, что он открыл настежь шторы-шоры и хлынул ослепительный свет, ведь его самые лучшие картины наполнены сиянием.

Одна из его знаменитых картин – «Девушка-Солнце».

Жизнь – причудливая штука, мне довелось быть знакомым с той, кто послужила прообразом этой героини. Как и та, что на картине, она не была ослепительно красивой, но излучала изнутри такой завораживающий свет, что взгляд оторвать было трудно.

Я у Тимофея Андреевича спрашивал, та ли изображена в его прославленной картине, он только хмыкнул, но отрицать не стал.

И когда у нее наступил возраст зрелости, она не утратила свою харизму, поскольку ее красота была не внешней, а внутренней – глаза, улыбка и образ не менялись. Ее точный возраст не знаю, наверное, лет на 10-15 была моложе Тимофея, была замужем, имела детей и, вероятно, потом появились у нее внуки. В сущности, я ее мало знал, раз в несколько лет случайно пересекались на спектаклях и выставках и раскланивались.

И вот несколько лет назад ко мне пришло сообщение о ее смерти – по WhatsApp Messenger разослали всем, кто был в ее контактах. Я находился в Москве, не смог прийти на ее прощание с ней.

Но разве она умерла?

Нет, она осталась жить в легендарной картине великого художника.

Сам Тимофей Андреевич остался в нашей памяти, в народной памяти как тот молодой бегущий атлет, который изображен на одной из его картин, впечатливших нацию – тем, за которым гонится белоснежная красавица, символ народного признания и бессмертной славы.

Разве Солнце может умереть?