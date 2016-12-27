Иван Макаров: Новый год встречаем с оптимизмом!

Накануне Нового года принято подводить итоги уходящего года. Для национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» 2016 год выдался насыщенным, полным различных событий и, конечно, проблем, без которых не обходится производство.

В эти праздничные дни генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров поделился с основными итогами года.

— Иван Константинович, расскажите, пожалуйста, об основных событиях 2016 года.

— Мы встречаем Новый год с обычными трудовыми буднями. Сразу отмечу, что наша команда достойно справляется с самой главной задачей: надежным и бесперебойным обеспечением населения природным газом. Благодаря ежедневному труду каждого подразделения и работника на местах, идет бесперебойный процесс подачи газа.



В уходящем году в рамках госпрограммы газификации населенных пунктов проведена большая работа. Газ пришел в Чурапчинский улус, ведется работа по дальнейшей газификации Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Верхневилюйского улусов. В 2016 году природный газ зажжен в 9 населенных пунктах, это итог огромной работы многих предприятий во главе с руководством республики. Сегодня по Якутии газифицировано 95 наслегов, 115 тысяч семей имеют голубое топливо. Задачи, стоящие перед строительно-монтажным управлением на сто процентов выполнены, данная работа продолжится в будущем году.

Ведем работу по добыче природного газа на Отраднинском газоконденсатном месторождении. Отраднинское месторождение имеет большую перспективу, сегодня активно ведется дальнейшее бурение и геолого-разведочная работа. На данном участке мы в этом году подтвердили запасы на 33 млрд куб. Тем самым Отраднинское месторождение, как мы и предполагали, становится крупным ГКМ, работа по дальнейшему освоению продолжится. Мы ведем геолого-разведочную работу еще на двух перспективных участках недалеко от Отраднинского газоконденсатного месторождения – Улугурском и Эргеджейском.

— В уходящем году компания большое внимание уделила вопросу надежности газоснабжения. В связи с этим, были отключения старых многоквартирных домов…

— Наша основная задача — снабжение надежным природным газом. В этом направлении общими усилиями республики проведена колоссальная работа. Завершилась объемная работа по строительству третей нитки газопровода. В последние семь лет заказчиком-застройщиком объекта работает ГУП «Стройсельгазификация». Протяженность 3 нитки составляет 384 км. С вводом 3 нитки серьезно обновляется магистральная трубопроводная система центрального района. В два раза увеличивается пропускная способность газотранспортной системы. Существенно увеличивается надежность подачи природного газа.



Благодаря реализации государственной программы газификации, «Сахатранснефтегаз» имеет возможность производить работу по повышению надежности транспортировки природного газа. В этом году полностью завершилась работа по строительству второй нитки газопровода-отвода на АГРС с. Намцы. Также ведется большая работа по капитальному ремонту магистрального газопровода «Таас Тумус — Берге — Якутск «.

Одной из мер по снабжению надежного обеспечения природным газом стала и непопулярная мера среди населения города Якутска, как отключение предаварийных домов от газоснабжения. Надо отметить, что эта мера возымела эффект, и сегодня многие УК и ТСЖ начали вести работу по проведению технической диагностики старых домов и ремонту газового оборудования. Некоторым домам газоснабжение восстановлено.

— Продолжится ли работа по расширению Якутского газоперерабатывающего завода?

— Да, конечно. Несмотря на трудности, работа по расширению завода продолжится. Это требование времени. Здесь я бы хотел прояснить ситуацию с пропан-бутаном. Некоторые несведущие люди пишут о том, что в связи с сокращением объемов по производству пропан-бутана, завод не нужен. Это не так. Основная деятельность завода заключается в глубокой подготовке (доосушка) природного газа, подаваемого в Центральную часть Якутии. С расширением Якутского ГПЗ троекратно увеличится объем производства СУГ и автомобильных бензинов. Также в планах расширения завода предусматривается создание объекта производства нового для Якутии продукта – сжиженного природного газа, который планируется использовать как для газификации населенных пунктов, удаленных от магистральных газопроводов, так и в качестве моторного топлива для различных видов транспорта, в том числе воздушного и железнодорожного.

— С каким настроением встречаете Новый год?



— Новый год мы встречаем оптимистично. Компания выполнила текущие производственные планы и задачи. В будущем году должны завершить работу по проекту «Сила Сибири», сегодня на 70 процентов выполнили работу по вырубке просеки протяженностью 600 км., из 64 карьеров 50 разработали. Это объемная работа, в которой задействованы многие подрядные организации республики, продолжится.

Остается проблема неплатежей за потребленный природный газ крупных предприятий, их долг перед нами сегодня составляет 1,5 млрд. руб. Крупные должники — «Якутскэнерго», ГУП ЖКХ, МУП «Теплоэнергия». Это, конечно, усложняет работу компании. Надеемся, что эта проблема в скором времени разрешится.

Напомню, что будущий год для газовиков юбилейный, мы отметим 50-летие газификации Якутии. Уверен, что юбилей мы встретим с достойными производственными показателями. Поздравляю всех с наступающим новым годом! Пусть в вашем доме всегда царит тепло и уют!