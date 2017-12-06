Иван Черов оставил яркий след в истории Якутии

6 декабря на 79 году жизни остановилось сердце у известного в Якутии государственного и общественного деятеля, почетного гражданина РС(Я), города Якутска и Абыйского улуса Ивана Даниловича Черова, руководителя строительной фирмы «Черов и К».

В связи с этим печальным событием Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев от лица всех членов Общественной палаты РС(Я) третьего состава выразил глубокое соболезнование родным и близким Ивана Даниловича.

Алексей Сергучев:

— Иван Данилович оставил яркий след в истории Якутии. Избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР IX, X, XI созывов, народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов.

Он был настоящим патриотом родной республики, всегда стоял на страже ее интересов, своей энергией, идеями помогал становлению современной Якутии, создавал ее нормативно-правовую базу. Бесценный опыт работы на руководящих должностях сделал его авторитетом во многих областях экономики, политики и общественной деятельности.

Мы всегда будем помнить его заслуги и останемся благодарными за его самоотверженный труд.