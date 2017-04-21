Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре

В городе Ульяновск на базе Ульяновского государственного университета с 15 по 21 апреля 2017 года прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, на который съехались более двухсот школьников из почти 70 регионов страны. Это ребята, успешно прошедшие региональные этапы олимпиады в своих республиках и областях. На протяжении недели старшеклассники соревновались в знании теории физической культуры, легкой атлетике, плавании, сдаче норм ГТО и других спортивных дисциплинах.

Из Республики Саха (Якутия) в олимпиаде приняли участие 11 обучающихся, победители и призеры регионального этапа олимпиады, набравшие проходной балл для участия в заключительном этапе:

Матяш Ксения, обучающаяся МОУ «Гимназия №1» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

Кинчак Анна, обучающаяся МОУ «Информационно-технологический лицей №24» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

Собакина Лилия, обучающаяся ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им.Д.П.Коркина»;

Тыщук Лидия, обучающаяся МОУ «Информационно-технологический лицей №24» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

Рубцова Галина, обучающаяся МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» городского округа «город Якутск»;

Бурнашова Вероника, обучающаяся МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» городского округа «город Якутск»;

Лоскутников Данил, обучающийся МОУ «Гимназия №1» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

Юмшанов Мирон, обучающийся ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им.Д.П.Коркина»;

Кириченко Игорь, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением английского языка» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);

Головко Артем, обучающийся МОУ «Информационно-технологический лицей №24» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

Лезнёв Даниил, обучающийся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 (с углубленным изучением отдельных предметов)» городского округа «город Якутск».

По итогам олимпиады 5 обучающихся стали призерами — Рубцова Галина, Тыщук Лидия, Кинчак Анна, Матяш Ксения, Лоскутников Данил.

Поздравляем призеров, их родителей и учителей, подготовивших к олимпиаде!

Подробнее о том, как проходила олимпиада, читайте в дневнике на сайте http://info.olimpiada.ru/vos2017/pcul