Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре

В городе Ульяновск на базе Ульяновского государственного университета с 15 по 21 апреля 2017 года прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, на который съехались более двухсот школьников из почти 70 регионов страны. Это ребята, успешно прошедшие региональные этапы олимпиады в своих республиках и областях. На протяжении недели старшеклассники соревновались в знании теории физической культуры, легкой атлетике, плавании, сдаче норм ГТО и других спортивных дисциплинах.
Из Республики Саха (Якутия) в олимпиаде приняли участие 11 обучающихся, победители и призеры регионального этапа олимпиады, набравшие проходной балл для участия в заключительном этапе:
- Матяш Ксения, обучающаяся МОУ «Гимназия №1» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);
- Кинчак Анна, обучающаяся МОУ «Информационно-технологический лицей №24» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);
- Собакина Лилия, обучающаяся ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им.Д.П.Коркина»;
- Тыщук Лидия, обучающаяся МОУ «Информационно-технологический лицей №24» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);
- Рубцова Галина, обучающаяся МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» городского округа «город Якутск»;
- Бурнашова Вероника, обучающаяся МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» городского округа «город Якутск»;
- Лоскутников Данил, обучающийся МОУ «Гимназия №1» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);
- Юмшанов Мирон, обучающийся ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им.Д.П.Коркина»;
- Кириченко Игорь, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением английского языка» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);
- Головко Артем, обучающийся МОУ «Информационно-технологический лицей №24» г. Нерюнгри муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);
- Лезнёв Даниил, обучающийся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 (с углубленным изучением отдельных предметов)» городского округа «город Якутск».
По итогам олимпиады 5 обучающихся стали призерами — Рубцова Галина, Тыщук Лидия, Кинчак Анна, Матяш Ксения, Лоскутников Данил.
Поздравляем призеров, их родителей и учителей, подготовивших к олимпиаде!
Подробнее о том, как проходила олимпиада, читайте в дневнике на сайте http://info.olimpiada.ru/vos2017/pculcomments powered by HyperComments