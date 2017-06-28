Итоги «Ысыаха Туймаады-2017»: цифры и факты

Национальный праздник «Ысыах Туймаады» в местности Υс Хатын проводился в этом году в 20-й раз. Праздник посетили более 180 тысяч горожан и гостей столицы.

Для организации и проведения праздничных мероприятий было сформировало 18 рабочих групп, более 150 работников культуры участвовали в программах.

В течение двух дней работало 19 больших концертно-зрелищных площадок: 110 программ, 26 обрядово — ритуальных программ, 8 спортивно-зрелищных программ, 19 конкурсных программ, 11 выставочных экспозиций, 7 детских программ.

Грандиозное открытие национального праздника прошло в Центре кумысопития «Тунах» на более 15 000 посадочных мест.

Режиссерско — постановочную группу возглавила заслуженный работник культуры РС(Я) Лариса Андреева; главный режиссер — заслуженный работник культуры РФ, народный артист РС(Я) Афанасий Федоров; главный консультант, доктор исторических наук Екатерина Романова; главный постановщик — отличник культуры и образования РС(Я) Станислав Степанов; художник оформитель — член союза художников РФ, отличник культуры РС(Я) Екатерина Шапошникова; реквизиторская группа — Илья Алексеев.

В церемонии открытия приняли участие 1189 человек, в том числе, творческие коллективы – 771 человек, массовка — 368, режиссерско-постановочная группа — 50.

В открытии было задействовано 15 голов крупного рогатого скота, 148 лошадей, 20 голубей и 2 оленя.

В мероприятиях культурных программ было использовано 250 литров кумыса и 400 литров быппаха.

Одним из центральных событий праздника стал III Международный фестиваль кумыса «Айыы аьа» — «Божественный напиток», в котором приняли участие 13 команд, из них 2 зарубежных участника. Победитель фестиваля — кумысопроизводитель из Таттинского улуса, КХ «Кыhыл Кулаада» Петр Варламов, 2 место – СПК «Тогус», руководитель Виктория Сыромятникова, Вилюйский улус, 3 место – СППК «Амма», руководитель Айысен Черноградский, Амгинский улус. В павильоне «Кымыс кырдала» прошла дегустация и продажа кумысной продукции с участием более 20 фермерских и крестьянских хозяйств из города Якутска и улусов.

Значимым событием праздника стала установка четвертого по счету рекорда Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады» по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде. В подготовке рекорда приняли участие 300 волонтеров в качестве стюардов и помощников аудиторов. Судья Правин Пател 24 июня зафиксировал рекорд численностью 16 620 участников.

В финале конкурса запевал Осуохая приняли участие 21 сказитель — этээччи из г.Якутска, г.Мирный, Усть-Алданского, Таттинского, Сунтарского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Чурапчинского, Намского, Мегино-Кангаласского и Верхоянского улусов. Победителем и обладателем главного приза — автомобиля «Лада Гранта» стал Станислав Иванов из Мегино-Кангаласского улуса.

В третий раз с большим размахом прошел конкурс коневодов «Дьөhөгөй онньуулара», где приняли участие 10 команд. Победителями стали: I место — КХ ИП «Романов» из с.Табага, Мегино — Кангаласский улус; II место — КХ ИП «Степан Белолюбский», Суола Моорук, Мегино — Кангаласский улус; III место — команда ОАО «Сахаплемобъединение».

По итогам соревнований «Игры Дыгына» спортсмен из Хангаласского улуса Егор Филиппов выиграл титул победителя и стал обладателем автомобиля «Hyundai Solaris». Серебряный призер — спортсмен из Намского улуса Артем Варданян, бронзовый призер — Алексей Козлов боотур из Усть-Янского улуса.

В конных скачках на приз Главы ГО «город Якутск» по итогам забегов на 8 дистанций победителем признана команда из Верхневилюйского улуса.

В конных скачках на приз Ил Дархана по результатам забегов на 7 дистанций стал жеребец Мэйин Коинг из Чурапчинского улуса.

Для организации и проведения праздничных мероприятий привлечено 39 предприятий — спонсоров. Предоставлено призов на сумму 1 миллион 146 тысяч 800 рублей. Организаторы выражают благодарность за поддержку генеральным спонсорам национального праздника: АКБ «Алмазэргиэнбанк», UDS Game, ООО «СахаГрандСтрой», постоянным партнерам ООО «Колми», кинотеатру «Центральный», сеть магазинов «Азбука», ЭПЛ – Даймонд, Туймаада-нефть, ООО «Металлоторг», Сбербанк, ЯТЭК.

Все культурные мероприятия «Ысыаха Туймаады -2017» состоялись в полном объеме и прошли на высоком организационном и творческом уровне. Управление культуры и духовного развития г.Якутска благодарит городской оргкомитет и все структурные подразделения Окружной администрации города Якутска за слаженную работу.