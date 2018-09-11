Итоги выборов: Только Якутия и Калмыкия улучшили результаты на выборах

По всей стране подводятся итоги осенних выборов.
На фоне пенсионной реформы «Единая Россия» ухудшила свои результаты практически во всех заксобраниях регионов, сообщают федеральные СМИ.
Но в двух регионах единороссы выступили вопреки общему тренду и увеличили результат. На выборах в Законодательное собрание Якутии партия, по предварительным данным, получила50,84 против 47,41% на прошлых выборах. В Калмыкии прирост тоже впечатляющий — 68,58 против 51,34% по итогам предыдущей кампании.
В целом результаты выборов оказались лучше, чем ожидалось, заявил РБК источник в руководстве «Единой России»: «Мы думали, что везде будем идти с коммунистами ноздря в ноздрю».
Турчак назвал итоги кампании «реалистичными». «Ни одна партия власти не побеждала после повышения пенсионного возраста, поэтому результаты признали успешными», — подчеркнул он.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.