Итоги выборов: Только Якутия и Калмыкия улучшили результаты на выборах

По всей стране подводятся итоги осенних выборов.

На фоне пенсионной реформы «Единая Россия» ухудшила свои результаты практически во всех заксобраниях регионов, сообщают федеральные СМИ.

Но в двух регионах единороссы выступили вопреки общему тренду и увеличили результат. На выборах в Законодательное собрание Якутии партия, по предварительным данным, получила50,84 против 47,41% на прошлых выборах. В Калмыкии прирост тоже впечатляющий — 68,58 против 51,34% по итогам предыдущей кампании.

В целом результаты выборов оказались лучше, чем ожидалось, заявил РБК источник в руководстве «Единой России»: «Мы думали, что везде будем идти с коммунистами ноздря в ноздрю».

Турчак назвал итоги кампании «реалистичными». «Ни одна партия власти не побеждала после повышения пенсионного возраста, поэтому результаты признали успешными», — подчеркнул он.