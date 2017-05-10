Итоги студенческой научно-практической конференции «Музыкальный театр»

26 апреля в Высшей школе музыки РС (Я) прошла традиционная, десятая по счету, студенческая научно-практическая конференция на тему «Музыкальный театр». Посвящена она была 380-летию со дня открытия первого публичного оперного театра в Венеции и 70-летию оперного искусства в Якутии. Было представлено 40 работ студентов из ВШМ РС (Я), Якутского музыкального колледжа и АГИКИ. Для участников были сформированы три секции: обучающиеся уровня СПО, уровня ВО и выпускники 2017 года.

По итогам заседаний секций были отмечены следующие выступления:

I секция (уровень СПО, эксперты: Тайшина У.С., зав. отделением теории музыки ВШМ РС (Я), Давлетова Р.Р., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ЯМК):

I место:

Бойко Анжелика, 4 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Тональность и хроместезия в опере «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Семыкина Анастасия, 2 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Импрессионизм в балете на примере балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля», научный руководитель — Карман С.В.;

II место:

Лебедева Прасковья, 4 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Олонхо и якутская опера», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Иванов Алексей, 3 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Оперная реформа Рихарда Вагнера», научный руководитель — Давлетова Р.Р.;

III место:

Секова Алина, 3 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Образ Кармен в одноименной опере Ж.Бизе», научный руководитель Давлетова Р.Р.;

Соловьева Анна, 1 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Развитие образа Снегурочки в одноименной опере Н.А. Римского-Корсакова», научный руководитель — Давлетова Р.Р.;

Специальным дипломом отмечен Горшунов Михаил, 1 курс ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова», тема выступления «Магия блюзового лада», научный руководитель — Кириллина З.И.

II секция (уровень ВО, эксперты: Павлова З.Г., зав. кафедрой теории и истории музыки ВШМ РС (Я), Варламова А.В. зав. кафедрой общего фортепиано ВШМ РС (Я)):

I место:

Жучкова Кристина, 3 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «О театральности в песнях Гранта Григоряна», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Яковлева Александра, 3 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Приемы театрализации в фортепианном цикле «Музыкальные игрушки» Софии Губайдулиной», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

II место:

Степанова Мария, 3 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Театральная природа античного хорового искусства», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Трофимова Александра, 2 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Опера, оперетта, мюзикл: сходство и различие жанров», научный руководитель — Павлова З.Г.;

Андреева Ольга, 4 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Опера, оперетта, мюзикл: сходство и различие жанров», научный руководитель — Варламова А.В.;

III место:

Баишева Анна, 1 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Этос греческих ладов», научный руководитель — Кириллина З.И.;

Ивонуц Богдан, 1 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Роль ударных инструментов в балете Фикрета Амирова «1001 ночь», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Саввинова Айлия, 1 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Флейта в музыкальном театре Клода Дебюсси (на примере балета «Ящик с игрушками»)», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Специальными дипломами отмечены:

Червоный Лев, 1 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Баритональные партии в операх В.А. Моцарта», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.;

Алексеева Татьяна, 1 курс ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) им. В.А. Босикова», тема выступления «Женские образы в опере «Хованщина» Модеста Мусоргского», научный руководитель — Скрыбыкина Ч.К.

В третьей секции приняли участие выпускники ВШМ РС (Я) 2017 года, их выступления представляли собой предзащиту выпускных квалификационных работ. Экспертами в этой секции выступили Унарова Л.Д., зав.кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, и Спиридонова Л.С., зав. кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства. По результатам работы секции все ее участники в количестве 14 человек допущены к сдаче государственной итоговой аттестации.

Поздравляем участников конференции и их руководителей с достойными результатами и желаем дальнейших успехов!