Итоги штаба по подготовке к отопительному сезону и санитарному состоянию города

В округах и пригородах Якутска продолжается активная работа по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий. Управляющие компании, обслуживающие жилые фонды, готовят многоквартирные дома к отопительному сезону. На сегодня промыто более 50% жилого фонда, за аналогичный период прошлого года показатели составляли 43%.
«Даны поручения руководителям управлений округов и пригородов усилить работу по санитарному состоянию 14 улиц в связи с проведением в столице республики Международных интеллектуальных игр. Отдельное поручение дано Водоканалу и Службе эксплуатации городского хозяйства для выезда на проверку по обращению жителей на выявленные бесхозные инженерные сети для дальнейшего ремонта и их определения»,- прокомментировал руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска Виталий Чикачев.
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