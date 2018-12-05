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4 декабря 2018, 21:52
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Итоги Северного завоза 2018

4 декабря в Якутске состоялось совместное заседание Экспертного совета Федерального агентства морского и речного транспорта, Правительства Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Чукотского автономного округа по вопросу: «Итоги навигации 2018 года и основные задачи 2019 года».

Во вступительном слове Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что несмотря на различные сложности природного характера, благодаря слаженной работе всех участников «Северного завоза», поставленная задача по гарантированному завозу жизнеобеспечивающих грузов внутренним водным транспортом в период навигации 2018 года в республике полностью выполнена.

«Учитывая обширность территории республики, труднодоступность населенных пунктов и отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, внутренний водный транспорт является безальтернативным видом транспорта по перевозке грузов для нужд республики. Поэтому мы уделяем особое внимание его стабильному и бесперебойному функционированию», — сказал Солодов.

 По информации премьер-министра, ежегодно в период навигации в Ленском бассейне водным транспортом перевозится порядка 3 млн. тонн грузов, из которых 1,2 млн. тонн жизнеобеспечивающих грузов, работают более 700 ед. флота, а также в процессе завоза привлекаются порядка 3-х тыс. работников.

Владимир Викторович подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра и взаимодействию с органами власти регионального уровня с основными исполнителями заказов достаточно быстро решаются возникающие проблемные вопросы. Он выразил благодарность руководству Федерального агентства морского и речного транспорта в лице заместителя руководителя Виктора Вовка за внимание и оперативное решение вопросов. Так, за прошедший период принято решение по продлению до 2025 года требований Технического регламента по оснащению двойным дном и бортами нефтеналивных судов, построен и введен в эксплуатацию земснаряд с производительностью 1000 м3/ч для работы на р. Яна. Также сегодня положительно решен вопрос строительства Жатайской судоверфи в рамках Госпрограммы «Развитие Арктической зоны России» с объемом финансирования 4,2 млрд. рублей за счет федерального бюджета. Как отметил глава кабмина, активная стадия реализации данного проекта начнется со следующего года.

Владимир Солодов поздравил участников заседания с успешным завершением навигации 2018 года и пожелал всем дальнейшей совместной плодотворной работы по решению поставленных задач.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк в своем выступлении отметил, что основная задача для того, чтобы качественно выполнить навигацию следующего года – это заключить контракты с перевозчиками в самом начале года. Также Виктор Николаевич указал обратить большое внимание работе по оснащению двойным дном и бортами нефтеналивных судов, так как сроки требований Технического регламента больше продлеваться не будут.

Об итогах завоза грузов в навигацию 2018 года и задачах на 2019 год на заседании информацию представил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Дмитрий Лепчиков.

 

На заседании обсуждены вопросы продолжения обновления дноуглубительной техники, правил судоходства на Северном морском пути, размещения заказов и проведения торгов для того, чтобы в максимально ранние сроки исполнять задачи по отдельным сегментам навигации, проблемы «Северного завоза» для жизнеобеспечения населения республики, а также поставлены задачи на следующий год.

Фото ЯСИА

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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