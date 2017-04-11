Итоги семинара о внедрение персонифицированного финансирования в допобразовании

4 — 8 апреля 2017 года в г.Якутске Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и региональным оператором персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ресурсным центром) — ГБНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне» проведён республиканский семинар-практикум «Внедрение в 2017 году персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей в Республике Саха (Якутия)».

Семинар-практикум проведен во исполнение Комплекса мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей на 2016 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2016 г. № 289-р, Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Республики Саха (Якутия) из федерального бюджета, заключаемого между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 19 февраля 2017г. №074-08-444, в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016г.

Цель проведения семинара-практикума: оказание практической помощи в разработке муниципальных нормативных правовых актов по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных районах (городских округах) Республики Саха (Якутия).

В семинаре-практикуме приняли участие 43 специалиста из 23 улусов и городов республики, в том числе 23 представителя управлений образования муниципальных районов (городских округов) и 11 руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования.

На пленарной части выступили заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Э.В.Кондратьев, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) О.А.Яшина, директор ГБНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне» Петрова М.П.

Организационно-содержательную модель внедрения в 2016 году персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г. Якутске представила заместитель начальника по финансовым вопросам Управления образования окружной администрации города Якутска Е.М.Королькова.

Практическая часть семинара-практикума была организована главным консультантом — старшим научным сотрудником ФГАУ «Федеральный институт развития образования» С.С.Славиным. Был обсужден вопрос об основных этапах внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в республике, представлена система экспертного сопровождения и поддержки введения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, охарактеризован перечень необходимых нормативных документов и прокомментированы основные требования к ним.

Во второй части семинара-практикума специалистам была оказана практическая помощь в разработке муниципальных нормативных правовых актов.

В ходе работы представителями управлений образования и учреждений дополнительного образования муниципальных районов (городских округов) определены основные параметры системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе:

номиналы сертификатов дополнительного образования детей;

число и структура сертификатов дополнительного образования детей;

категория детей, получающих сертификаты дополнительного образования детей;

общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей.



Создана база для формирования реестра сертификатов дополнительного образования детей в улусах республики.

7 апреля в рамках методической, экспертной и консультационной поддержки субъектов Российской Федерации, реализующих проекты по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и организаций, реализующих проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей Институт образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провел вебинар на тему «Модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации». В рамках вебинара был обсужден вопрос об основных этапах внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования и представлены рекомендации экспертов Института образования по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования в региональной системе дополнительного образования детей.