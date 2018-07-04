Итоги приезда Айсена Николаева: Каким станет Алдан?

Часть 1. Экономика

30 июня глава республики Айсен НИКОЛАЕВ посетил Алданский район с рабочей поездкой. Как изменится наша родина в ближайшие годы? Что нового будет построено в Алданском районе, какие заработают промышленные предприятия и будут построены объекты инфраструктуры? Об этом читайте в нашем материале.

Промышленность

Алданский район был и остается вовлеченным в программу мегапроектов республики. Ближайшие планы—активное развитие Алданской горнопромышленной провинции. Так, на территории опережающего социально-экономического развития в ближайшее время планируется создание крупного горно-химического производства минеральных удобрений с мощностью 3,57 млн. тонн апатитового концентрата в год на базе освоения Селигдарского месторождения апатитовых руд. Это создаст дополнительные рабочие места, а также придаст дополнительный импульс развитию Алданского района.

Кроме того, в Алдане планируется строительство производственного комплекса для переработки углеводородов, а также нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью 2 млн. тонн. Последний создаст более 450-ти рабочих мест, стоимость его строительства составит более 1,6 млрд рублей.

Принципиальное условие, которое ставит глава региона Айсен Николаев заключается в том, что на новых предприятиях должны трудится местные жители. К 31 декабря 2019 года в рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленности» на предприятиях республики будет работать не менее 10 тысяч человек. В том числе, не менее 5 тысяч – люди до 30 лет, не менее 1 тысячи – сельские жители.

Золото Алдана

Во время своего визита глава Якутии Айсен Николаев посетил старейшее предприятие Алданского района и всей республики – АО «Полюс Алдан». Сегодня здесь добывается более 37% рудного золота Якутии. В будущем ожидается модернизация предприятия: в автоматизацию процессов планируется вложить около 800 миллионов рублей:

— На золотодобывающих предприятиях Алданского района я был достаточно давно, девять лет назад, — отметил Айсен Николаев, — Вижу, что идет развитие. Например, «Полюс Алдана» за несколько лет поднял добычу в два раза, это дорогого стоит. Мне понравилось, что у предприятия есть очень четкие производственные планы, высокая дисциплина. Это важно. Появился горизонт планирования – если раньше речь шла о десяти годах, то сейчас – о нескольких десятилетиях вперед.

Кроме того, глава региона посетил и еще одну золото-извлекательную фабрику ПАО «Селигдар», где отметил, что предприятие «обладает уникальными компетенциями в части кучного выщелачивания»:

— Проекты развиваются, виден четкий рост добычи золота. Вопросы, которые руководство «Селигдара» поднимает, касаются освоения новых месторождений. Будем рассматривать их с акционерами и поддерживать, насколько возможно, — отметил Айсен Николаев.

Инфраструктура: железнодорожное сообщение и мост через Лену



Важнейший вопрос—это инфраструктура. Алданский район обладает хорошей доступностью, что положительно сказывается на работе промышленных предприятий. Тем не менее, существующая инфраструктура нуждается в значительном развитии. Именно на эту тему глава региона провел рабочее совещание в Алданском районе с генеральным директором «Железных дорог Якутии» Василием ШИМОХИНЫМ. Особый упор Айсен Николаев сделал на том, что «Якутии нужна полноценно действующая железная дорога»:

— Сегодня стоит вопрос по введению всей железной дороги в постоянную эксплуатацию. На многих участках она функционирует в режиме временной эксплуатации, в том числе на участке от Томмота до Нижнего Бестяха. Главное, что эти инвестиции останутся здесь, в Якутии. С появлением полноценно действующей железной дороги в Южной Якутии мы можем развивать проекты наших угледобывающих компаний. Они уже сегодня заявляют очень большие объемы. Дорога в режиме постоянной эксплуатации нам необходима.

Появление железной дороги до Нижнего Бестяха серьезно снизит стоимость логистики для промышленности. Для пассажиров это также будет выгодно — доступнее станет стоимость проезда. Например, билет по маршруту Нерюнгри — Нижний Бестях будет составлять в купе — 2 000 руб., в плацкарте — 1 500 руб.

Отдельно Айсен Николаев остановился на вопросе строительства моста через Лену:

— Здесь подход простой, мы должны строить автомобильный мост с расчетом на то, что когда у страны будет больше возможностей, то достроим до железнодорожного. Однако, нужно учитывать целесообразность проекта, понимать, что будем грузить и везти по мосту из Якутска.

При условии реализации всех обозначенных планов Алданский район продолжит оставаться флагманом промышленного развития Якутии.