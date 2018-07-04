Итоги приезда Айсена Николаева: Каким станет Алдан?

Часть 1. Экономика
30 июня глава республики Айсен НИКОЛАЕВ посетил Алданский район с рабочей поездкой. Как изменится наша родина в ближайшие годы? Что нового будет построено в Алданском районе, какие заработают промышленные предприятия и будут построены объекты инфраструктуры? Об этом читайте в нашем материале.
Промышленность
Алданский район был и остается вовлеченным в программу мегапроектов республики. Ближайшие планы—активное развитие Алданской горнопромышленной провинции. Так, на территории опережающего социально-экономического развития в ближайшее время планируется создание крупного горно-химического производства минеральных удобрений с мощностью 3,57 млн. тонн апатитового концентрата в год на базе освоения Селигдарского месторождения апатитовых руд. Это создаст дополнительные рабочие места, а также придаст дополнительный импульс развитию Алданского района.
Кроме того, в Алдане планируется строительство производственного комплекса для переработки углеводородов, а также нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью 2 млн. тонн. Последний создаст более 450-ти рабочих мест, стоимость его строительства составит более 1,6 млрд рублей.
Принципиальное условие, которое ставит глава региона Айсен Николаев заключается в том, что на новых предприятиях должны трудится местные жители. К 31 декабря 2019 года в рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленности» на предприятиях республики будет работать не менее 10 тысяч человек. В том числе, не менее 5 тысяч – люди до 30 лет, не менее 1 тысячи – сельские жители.
Золото Алдана
Во время своего визита глава Якутии Айсен Николаев посетил старейшее предприятие Алданского района и всей республики – АО «Полюс Алдан». Сегодня здесь добывается более 37% рудного золота Якутии. В будущем ожидается модернизация предприятия: в автоматизацию процессов планируется вложить около 800 миллионов рублей:
— На золотодобывающих предприятиях Алданского района я был достаточно давно, девять лет назад, — отметил Айсен Николаев, — Вижу, что идет развитие. Например, «Полюс Алдана» за несколько лет поднял добычу в два раза, это дорогого стоит. Мне понравилось, что у предприятия есть очень четкие производственные планы, высокая дисциплина. Это важно. Появился горизонт планирования – если раньше речь шла о десяти годах, то сейчас – о нескольких десятилетиях вперед.
Кроме того, глава региона посетил и еще одну золото-извлекательную фабрику ПАО «Селигдар», где отметил, что предприятие «обладает уникальными компетенциями в части кучного выщелачивания»:
— Проекты развиваются, виден четкий рост добычи золота. Вопросы, которые руководство «Селигдара» поднимает, касаются освоения новых месторождений. Будем рассматривать их с акционерами и поддерживать, насколько возможно, — отметил Айсен Николаев.
Инфраструктура: железнодорожное сообщение и мост через Лену
Важнейший вопрос—это инфраструктура. Алданский район обладает хорошей доступностью, что положительно сказывается на работе промышленных предприятий. Тем не менее, существующая инфраструктура нуждается в значительном развитии. Именно на эту тему глава региона провел рабочее совещание в Алданском районе с генеральным директором «Железных дорог Якутии» Василием ШИМОХИНЫМ. Особый упор Айсен Николаев сделал на том, что «Якутии нужна полноценно действующая железная дорога»:
— Сегодня стоит вопрос по введению всей железной дороги в постоянную эксплуатацию. На многих участках она функционирует в режиме временной эксплуатации, в том числе на участке от Томмота до Нижнего Бестяха. Главное, что эти инвестиции останутся здесь, в Якутии. С появлением полноценно действующей железной дороги в Южной Якутии мы можем развивать проекты наших угледобывающих компаний. Они уже сегодня заявляют очень большие объемы. Дорога в режиме постоянной эксплуатации нам необходима.
Появление железной дороги до Нижнего Бестяха серьезно снизит стоимость логистики для промышленности. Для пассажиров это также будет выгодно — доступнее станет стоимость проезда. Например, билет по маршруту Нерюнгри — Нижний Бестях будет составлять в купе — 2 000 руб., в плацкарте — 1 500 руб.
Отдельно Айсен Николаев остановился на вопросе строительства моста через Лену:
— Здесь подход простой, мы должны строить автомобильный мост с расчетом на то, что когда у страны будет больше возможностей, то достроим до железнодорожного. Однако, нужно учитывать целесообразность проекта, понимать, что будем грузить и везти по мосту из Якутска.
При условии реализации всех обозначенных планов Алданский район продолжит оставаться флагманом промышленного развития Якутии.
«95 лет назад именно отсюда начиналось развитие нашей Якутии. Сегодня мы видим, что многонациональный Алданский район также является флагманом промышленного развития республики. Кроме этого, есть прекрасные достижения в культуре, спорте, образовании. Сегодня Алдан является ярким примером дружбы народов. Долг каждого из нас — чтобы люди жили богато и счастливо. Для этого есть все: природные ресурсы, огромная территория, умные и смелые люди. Вместе мы сделаем республику, наши города и села самыми лучшими в нашей стране» — сказал глава республики Айсен Николаев.
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