Итоги приезда Айсена Николаева: каким станет Алдан?

30 июня глава республики Айсен НИКОЛАЕВ посетил Алданский район с рабочей поездкой. Как изменится наша родина в ближайшие годы? Что нового будет построено в Алданском районе, какие заработают промышленные предприятия и будут построены объекты инфраструктуры? Об этом читайте в нашем материале.

Часть 2. Совещание по основным проблемам района

В рамках поездки в Алдан Айсен Николаев провел совещание по основным проблемам района. Уже традиционными являются вопросы отсутствия горячего водоснабжения в летний период и отопления в зимние месяцы, сложности в подготовке к отопительному сезону, износа жилого фонда, а также отток населения из района.

По каждой проблеме главой региона поручено создать дорожную карту—вопросы требуют четкого мониторинга ситуации и понимания, откуда на их решения необходимо изыскать средства, где можно провести оптимизацию ресурсов: «Я смотрю, что некоторые вопросы, возникающие здесь, достаточно искусственные. Эффективные структуры, которые могли бы эксплуатировать те или иные котельные и готовы модернизировать их, остаются в стороне, а компании, которые должны нести за это ответственность, к сожалению, ничего хорошего пока не сделали не только с котельными, но и теплосетями», — сказал Айсен Николаев.

Также глава республики обозначил о необходимости начала подготовке к зиме. Этому вопросу будет посвящено отдельное совещание, которое пройдет в ближайший месяц. В Синегорье люди зимой мерзнуть не должны, а в Алдае – тем более.

Газификация

В ближайшее время стартует газификация Алдана в рамках Программы Газоснажбения и газификации республики до 2025 г., подписанной 2 июня 2017 года между Газпромом и Якутией. Как отметил Айсен Николаев, все населенные пункты Якутии, у которых есть потенциал развития, в которых проживают коренные малочисленные народы, должны быть газифицированы:

— Мы сегодня должны готовить программу газификации района, потому что газификация должна начаться в ближайшее время. Сейчас надо готовить схему газоснабжения, ее надо спроектировать, пройти госэкспертизу.

Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, и.о. заместителя председателя правительства Якутии:

«Развитие региона невозможно без комфортной среды обитания. В связи с этим особое внимание в районе будет уделено вопросам расселения граждан из ветхого и аварийного жилья: по Алданскому району признаны аварийными 536 многоквартирных домов по 4 муниципальным образованиям, где с 2019 года будет реализована программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также в Алданском районе есть традиционные проблемы, связанные с подготовкой к зиме, и все они будут решаться в рабочем порядке—соответствующие поручения Айсен Сергеевич дал главе района. Для Айсена Сергеевича характерен детальный подход ко всем вопросам. И Алдан, и Нерюнгри рассматриваются Айсеном Сергеевичем как точки роста экономики республики».

Валерий Валентинович МИХАЙЛОВ, атаман станичного казачьего общества г.Алдан:

«Мы надеемся, что возможности Алданского района будут востребованы. Развитие экономики района позволит создать рабочие места для молодежи, сделать так, чтобы молодежь не уезжала, а работала на благо республики. Вот, что я услышал во время встречи с Айсеном Николаевым. Мы же как общественная организация окажем всестороннюю поддержку таким инициативам».

Николай Семёнович МИРОНОВ: