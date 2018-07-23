Итоги поездки Айсена Николаева в Амгинский район: на какие выплаты могут рассчитывать подтопленцы

Начиная с пятницы, 20 июля, врио главы Якутии Айсен Николаев находится в рабочих командировках по районам республики. В выходные он посетил Амгинский район, пострадавший от паводка, поэтому основную часть времени Николаев посвятил проверке хода аварийно-восстановительных работ.

На примере подтопленных сел Абага и Промкомбинат Айсен Николаев убедился, что местным жителям привозят все необходимые вещи, продукты, предметы гигиены и стройматериалы, а также оказывают им материальную помощь.

Глава региона сообщил, что в резервном фонде республики предусмотрены выплаты для семей подтопленцев: те, кто утратил имущество частично, получат по 50 тысяч рублей на одного прописанного в доме члена семьи. За полностью утраченное имущество выплата на прописанного члена семьи составит 100 тысяч рублей. Кроме того пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи.

«В ближайшее время начнет поступать помощь из федерального бюджета, и семьи по 5-6 человек получат 550-650 тысяч рублей материальной помощи», – сообщил Айсен Николаев, отметив, что серьезных проблем по проведению аварийно-восстановительных работ в Амгинском районе нет.

Вторым важным вопросом, обсуждавшимся во время поездки, стала подготовка к VII спортивным играм народов Якутии. Соревнования должны были пройти в этом году, но их перенесли из-за разгула стихии на следующий. Решение оказалось своевременным, поскольку некоторые объекты игр еще не завершены. Среди них – спортивный зал по адаптивным видам спорта в селе Бетюнь, спортзал с манежем для мини-футбола в селе Чапчылган, многофункциональный спортзал и стадион на 3000 мест в Амге. Строительство всех объектов идет по графику.

Проведение столь масштабного мероприятия подразумевает серьезную подготовку – благоустройство населенных пунктов, обеспечение надежными электроснабжением и связью, размещение и питание гостей, ремонт дорог в Амге. Айсен Николаев заявил, что правительство республики готово оказывать всю необходимую помощь и поддержку в проведении Игр.

Сегодня, 23 июля, глава Якутии находится с рабочим визитом в Хангаласском районе. Итоговая рабочая командировка Айсена Николаева состоится 31 июля в Горный район.