Итоги оперативного штаба по санитарной очистке Якутска

13 апреля первый заместитель главы г. Якутска по вопросам городского хозяйства Дмитрий Садовников провел еженедельное совещание оперативного штаба по санитарной очистке города. Были обсуждены вопросы текущего состояния столицы и обозначены задачи на ближайшие дни.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника отдела по контролю за городским хозяйством и жилищным фондом МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Игорь Копырин, председатель Административной комиссии г.Якутска Николай Габайдуллин, руководители округов и пригородов, представители структурных подразделений Окружной администрации и коммунальных предприятий.

Участники оперативного штаба отчитались о проделанной работе за неделю. План по вывозу снега и наледей, уборке снега с крыш выполнен. С территорий округов и пригородов за январь-апрель вывезено 282 тыс. 152,5 кубометров снега. В связи со снегопадом и гололедицей, устоявшимися за последние дни, работа по очистке улиц и дворов активно продолжается. Дмитрий Садовников поручил руководителям округов и пригородов, ОАО «Якутдорстрой» усилить работу по данному направлению.

С потеплением погоды на территории города проводятся субботники. С начала года приняло участие 178 организаций, 1798 человек, собрано 2786 мешков, вывезено 190 кубов крупногабаритного мусора и 48 старых автомобильных кузовов.

Так, 14 апреля жители города Якутска выйдут на очередной субботник. Руководитель штаба поручил ответственным провести обязательный инструктаж по соблюдению правил безопасности для всех участников субботника, особенно для молодежи.

Кроме того, представители округов отчитались об устранении замечаний по санитарному состоянию территорий, полученные в ходе последнего еженедельного объезда главы города Якутска. Начальники управлений округов и предприятий, несвоевременно проводивших уборку территорий, по итогам проверки получили выговор. Первый заместитель главы г. Якутска призвал участников оперативного штаба поддержать экологические акции и мероприятия, проводимые в городе.