Итоги необыкновенного 2016 года

УПС года

или

Евгения и Предвыборная фабрика

Двое босоногих шалопаев, наслушавшись рассказов дедушки Федота о волшебной фабрике, решают проникнуть туда. Своими глазами посмотреть, как появляются на свет волшебные подписи (и, если это будет возможно – даже снять этот процесс на видео).

И первого августа им удалось это сделать!

К несчастью, они попались на глаза умпа-лумпам, и те заперли их в большом стеклянном лифте. Выпустили наших героев только после того, как они удалили снятое ими «компрометирующее» видео. Бедные наивные умпа-лумпы – у хитрых мальчишек была еще одна камера!

Чем все закончилось?

Предвыборная фабрика закрылась, а дедушка Федот стал депутатом Государственной думы.

«Отверженные» года

(Трагикомедия длиною в год)

В главных ролях:

Иван Шкляр (нечистый на руку чиновник, осужден)

Егор Попов (бывший чиновник, обещал всех сдать, но затем взял свои слова обратно)

Георгий Куркутов (бывший министр, за свою любовь к вождению в нетрезвом виде – безработный… опять)

Михаил Гуляев (бывший министр, бросил на морозе малышей… правда, ушел на повышение)

Иван Андросов (директор «НВК Саха», владелец волшебной справки от Минздрава)

Леонид Владимиров (бывший ректор ЯГСХА, уволен по формальным предлогам… но народ знает правду!)

Массовка (чиновники и торговцы, оставившие детей сирот без тортов)

Режиссер:

Андрей Борисов (Маньчжурский кандидат, лауреат премии «Золотая маска»)

Композитор:

Николай Донской (дерзкий налетчик на банк, отделался ссадинами)

Путь наверх года

Жила была в Якутске девушка Энджи. Она работала на рынке и от скуки красила брови. Все гуще и гуще. Ее брови стали такими большими, что в один прекрасный день ее тайком сфотографировали в автобусе.

Чем все закончилось?

Об ее бровях узнал весь мир, а она в свою очередь – открыла для себя волшебный мир рекламы и маркетинга. В настоящее время, она и ее брови наслаждаются жизнью. Для полного счастья по словам 20-летней девушки осталось всего ничего: выйти замуж за сотрудника ГИБДД и купить «Мерседес».

Клип года

Вся президентская рать года

(Социальная драма)

Этот год был полон на неожиданные события. Не обошла стороной эта тенденция и политическую элиту Якутии. Ил Дархан эффектно увольнял либо, наоборот, возвышал своих подчиненных. Да так часто и быстро, что менее чем за год устарел справочник «Кто есть, кто в Якутии».

Вот идет мимо вас дядька, бормочет что-то приятелю, а это – премьер-министр Якутии. А бывший премьер (то есть, бывшая) – в это время на Охотном ряду с Тумусовым по ватсапу переписывается. Как ее зовут? Трудно сказать. Стоит человеку пропасть с экранов телевизора – его имя напрочь исчезает из памяти.

И чтобы освежить вашу память, ниже приведем список лиц, у которых все кардинально поменялось в уходящем году:

Евгений Чекин – нынешний премьер-министр Якутии.

Галина Данчикова – депутат Государственной думы.

Юрий Куприянов – где-то в Москве.

Георгий Балакшин – новый министр спорта.

Иван Слепцов – новый ректор ЯГСХА.

Прасковья Борисова – больше не работает в администрации своего супруга.

Павел Маринычев – новый руководитель «Алмазов Анабара».

Матвей Евсеев – бывший руководитель «Алмазов Анабара», бывший вице-президент «АЛРОСА».

Виталий Адрианов – новый главный редактор газеты «Якутия» (после печально известных событий).

Михаил Эверстов – ныне трудится в «АЛРОСА» (компания умудрилась нарушить закон «О противодействии коррупции» устраивая его на работу – говорят злые языки).

Феодосия Габышева – заместитель министра образования и науки Якутии.

Сардана Татаринова – глава Высшей школы инновационного менеджмента.

Юлия Песковская – директор санатория «Бэс Чагда».

Дмитрий Глушко – заместитель генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия».

Сардана Гурьева – глава мингроба (Министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии).

Александр Артемьев – бывший министр сельского хозяйства Якутии (его на посту сменил Петр Алексеев).

«Манчаары» года

Уходящий год стал годом свободы для многих несчастных. Интернет-сайты писали о том, что был выпушен из московского СИЗО сын спикера Ил Тумэна (подозревался в похищении человека), а весной и вовсе весь Якутск лицезрел Валерия Доржиева, обедающего то в одном, то в другом ресторане (в июле бывший заммэра Якутска был оправдан судом).

Но настоящим героем стал – Афанасий Максимов. Чем ближе становилась дата его освобождения из Колонии, тем все больше якутян восторгалось этому событию. Под конец был устроен целый флэшмоб в поддержку опального политика.

Чем все закончилось?

«09» ноября 2016 года Афанасий Максимов вышел на свободу. Его сторонники ликуют, а противники – чешут затылки.

Будулай года

Многие страшно удивились, узнав, кто вернулся в информационное пространство Якутии.

Вернулся – генерал-майор Яков Стахов!

Сначала, бывший министр 4 года назад бесследно исчез (сбежав из больницы от следователей в Москву). Его искал Интерпол и вот, сначала 2 сентября случайно увидели в одном магазине Якутска похожего на него человека, а 12 октября – он уже в кабинете следователя давал показания собственной персоной.

Чем все закончилось?

Следователь внимательно взвесил все «за» и «против» и вынес решение… о амнистии бывшего министра внутренних дел Якутии.

Отчаянный года

Множество несчастий произошло в 2016 году с бывшим заместителем министра МВД по Якутии, полковником Николаем Мамчуром.

Сначала его обвинили в попытке изнасилования сотрудницы МВД, потом он пытался застрелиться. Неудачно. Оказался в больнице. Сбежал. Снова был пойман… в общем, на глазах общественности Якутии разворачивался целый остросюжетный фильм.

Чем все закончилось?

В настоящее время полковник ждет суда под домашним арестом.

Рокки года

Не пересчесть сколько слез было пролито по именитому борцу Виктору Лебедеву в этом году. Началось всё со скандального Чемпионата России по вольной борьбе в Якутске на котором было принято решение, что Виктор Лебедев едет от России на Олимпиаду в Рио. Это решение лично озвучил Ил Дархан.

И каково же было у всех удивление, когда Лебедев отказался от участия от Олимпийских игр. Что началось! Флэшмобы, митинги, обращения, еще чуть-чуть и начался бы в поддержку спортсмена сбор подписей (или он тоже был?). Везде и всюду было слышно: «Измени свое решение! Измени!». И поддавшись общественному мнению (как нам кажется) Лебедев изменил свое решение и полетел на Олимпийские игры!

Чем все закончилось?

В общем, медалей Виктор Лебедев в Рио не завоевал. Как и все другие якутские спортсмены. А бегунью Сардану Трофимову и вовсе не допустили к участию в Играх из-за допинг-скандала.

P.s. Также, в этом году лишилась серебряной медали лондонских олимпийских игр Евгения Колодко. По причине все того же допинг-скандала.

Сор из избы года

В этом году как никогда активно полоскали в СМИ грязное белье различных учреждений республики. Вспомним самые громкие случаи:

13 апреля. Школьница из Якутска обратилась к Путину с просьбой остановить убийства бездомных животных.

Чем все закончилось?

Защитники прав животных бушевали еще полгода, пока не обнаружили компромат на директора пункта передержки собак и кошек Львова. Из-за компромата директору пришлось покинуть свою должность, и в данное время он активно судиться с клеветниками (по его словам).

***

3 октября. Студенты якутского колледжа защитили преподавателя от нападения сокурсника

Чем все закончилось?

Данное происшествие в Нерюнгри шокировало всю Россию. Однако, виновным, руководство ВУЗа сделало… престарелого преподавателя.

***

20 октября. Письмо врача А.Слепцова «Из хирурга меня превратили в писаря»

Чем все закончилось?

Чуть ли не на следующий день, бывший хирург А.Слепцов дал опровержение нашумевшему в ватсапе письма.

***

1 ноября. Письмо из якутского дома-престарелых «Господин Путин, отобедайте, пожалуйста, с нами!».

Чем все закончилось?

В России все были шокированы жутким письмом. Примечательно, что на защиту руководства республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов бросились многие в Якутии. Начиная с ведомственного министерства и заканчивая газетой «Якутия». Все проверяющие наперебой пели песни «какие чистые полы у них в столовой».

Особенно удивила директор учреждения Анна Слепцова, заявившая, что готовит чуть ли не династию соцработников – место директора стережет для своего сына.

Но в это дело вмешалась прокуратура и обнаружилась столько нарушений, что директора Анну Слепцову пришлось уволить и династия соцработников оборвалась, не успев даже толком начаться.

Звенья цепи года

Безусловно, самым ярким событием этого года стало вручение 16 марта якутского народного «Оскара» Леонардо ди Каприо за роль в фильме «Выживший». Вот что актер написал по этому поводу:

«Спасибо жителям Якутии за этот чудесный подарок, особенно женщинам, которые пожертвовали материалы на изготовление этой статуэтки. Как они написали в своем письме, Якутия – это самое холодное населенное место не только в России, но и на всей Земле, поэтому регион особенно уязвим к изменениям климата. Повышение температур является серьезной угрозой для жителей Якутии, их образа жизни и окружающей среды».

P.s. Так на практике подтвердилась теория пяти рукопожатий: Татьяна Егорова – Александр Павлов – Юрий Обухов – Владислав Доронин – Леонардо Ди Каприо.

Благословение года

Резонансы 2016 года

(какие темы еще волновали в 2016 году)

Строительство 17-го квартала в Якутске (Чжода)

Заморозка строительства школы №35 в Якутске

В Якутске 83-летняя бабушка на свою пенсию привела в порядок детскую площадку

Неудачный эксперимент телевизионщиков в Якутске (школьники приняли их за извращенцев)

Павел Пинигин не захотел фотографироваться вместе с казахстанцем

Пользователи соцсетей требовали наказать дембеля за фото на памятнике ВОВ в Якутске

Оглашен приговор убийце Анастасии Сон (преступник получил большой срок)

В Якутии военные расстреляли стадо оленей (позже была заключена мировая с оленеводами)

Скандальное решение конституционного суда Якутии (вся территория Якутии – историческая родина народа Саха)

Проблемы якутских печатных СМИ (прекратила выпуск газета «Наше Время», а газета «Якутск вечерний» стала героем документальной короткометражки «Должники Госдепа»)

На месте «Нужных вещей» в Якутске разместят сквер и парковку

Игры «Дети Азии». Скандальная церемония зажжения огня на озере Сайсары (человек в белом колпаке)

Наркотики и взрывчатку в Якутии будут искать овчарки-клоны из Южной Кореи

«Обрушился мост на федеральной автодороге „Колыма“

В Якутске обрушилось здание Сбербанка (погибших нет)

Массовая драка в Якутске (которой не было – по мнению МВД)

Слухи о распространение туберкулеза в СВФУ (слухи опровергнуты)

Экс-директора Нюрбинского ювелирно-гранильного завода обязали возместить 9,8 млн рублей

Судьба VIP-домиков на Лямпушке (сносить или не сносить)

В Белой горе обрушился спортзал-долгострой

В Якутске водитель автобуса не выпустил пассажирку из-за проблем с проездной картой

В море Лаптевых в сентябре пропали моряки

Пассажирский теплоход «Степан Аржаков» сел на мель

Крушение самолета Минобороны России в Тикси (к счастью, выжили все)

В конце декабря – обезглавлен Нюрбинский улус (возбуждены уголовные дела на главу и его первого заместителя)

Жестокая расправа над медведем (вся Россия в шоке)

***

Утраты 2016 года

Кристина Гайд (журналист, скончалась после инъекции лидокаина в поликлинике №5)

Марфа Колесова-Расторгуева (народная артистка Республики Саха (Якутия), заслуженная артистка Якутии и России)

Лидия Андреева (двукратная чемпионка мира по кикбоксингу, погибла в автокатастрофе)

Владимир Оросутцев (поэт, замерз насмерть)