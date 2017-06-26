Взлет молодого Дархана

С древних времен в Ысыахе главное действо — Осуохай. Победитель состязаний осуохая всегда почитаем в народе, о нем говорят, им гордятся.

Победитель конкурса Осуохая на Ысыахе Туймаады – высшая степень почета для поэта-сказителя Осуохая. Он получает пожизненное звание Дархан Этээччи Республики Саха (Якутия) – лучшего из лучших сказителей.

С 2014 года конкурс Осуохай на Ысыахе Туймаады 2017 года по утвержденным Советом Дарханов Осуохая (председатель А.И. Кривошапкин) проводится в два этапа. Поэты-сказители, уже имеющие звание «Дархан Этээччи» Республики Саха в отборочном этапе не принимают участие, а сразу допускаются в финальную часть.

На конкурс подали заявления 28 участников из разных улусов и городов республики.

20-21 июня жюри во главе председателя общества «Осуохай» Данилова Александра Джуровича оценивало выступления по 4 параметрам классического осуохая, по 5-ти балльной шкале. Огромную помощь конкурсантам-сказителям оказали члены общества «Осуохай», предоставив полноценное тюсюлгэ.

В итоге жюри определило 12 финалистов:

Егоров Егор Егорович – Верхневилюйский улус Федоров Прокопий Давыдович – Нюрбинский улус Игнатьев Василий Николаевич – Верхневилюйский улус Михайлова Арыйаана Романовна – Верхневилюйский улус Пестряков Данил Михайлович – Чурапчинский улус Павлова Людмила Николаевна – Сунтарский улус Иванов Станислав Александрович – Мегино-Кангаласский улус Михайлова Лилия Дмитриевна – Сунтарский улус Порядина Матрена Алексеевна – Таттинский улус Алексеев Семен Петрович – Намский улус Алексеева Антонина Саввична –г.Якутск Саввинова Анна Егоровна – г.Мирный

24 – 25 июня состоялась финальная часть на Ысыахе Туймаады в местности Үс Хатыҥ. На финале жюри оценивало 21 участника сказителя (12 по итогам отборочного этапа + 9 сказителей Дархан) с хронометражом 25 минут на два дня они раз за разом входили в круг, импровизируя Осуохай на разные темы.

Победителем конкурса и обладателем Гран-при — автомашины от главы города А.С. Николаева — стал Станислав Александрович Иванов, житель Мегино-Кангаласский улуса .Он также получил звание “Дархан Этээччи Республики Саха (Якутия)”.

Первое место заняла Лилия Дмитриевна Михайлова, второе место – Прокопий Давыдович Федоров, третье место заняла Арыйаана Романовна Михайлова.

Все участники конкурса “Осуохай” были награждены ценными призами, грамотами и благодарственными письмами. Финалисты, прошедшие отборочный этап, удостоены звания “Заслуженный этээччи Республики Саха (Якутия)”.

Кроме того, отметим, что конкурс Осуохая прошел впервые за последние годы по древней традиции до восхода солнца. Немало способствовало восстановлению этой традиции курс, взятый на омоложение состава участников.

Также общество Осуохай активно приняло участие в проведении рекорда Гиннесса “Наследие Туймаады” – все члены общества в национальных костюмах приняли участие в рекорде а Осуохай рекорда Гиннеса провел член общества, заслуженный поэт-сказитель Прокопий Давыдович Федоров.