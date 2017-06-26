АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
25
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.66
 66.68
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.06.2017, 15:48
Столица
Ысыах Туймаады: участники конкурса «Саламаат — 2017» представили свыше 40 блюд
26.06.2017, 15:45
Столица
Гости юбилейного Ысыаха Туймаады — 2017 делятся своими впечатлениями
26.06.2017, 15:24
Республика
Иван Семенов: «Традиционные отрасли Севера – актуальное и вечное»
26.06.2017, 15:13
Столица
Взлет молодого Дархана
26.06.2017, 15:07
Путешествия
Горящее спецпредложение! Доминикана от 43700 руб/чел.
26.06.2017, 14:19
Культура & Образование
Молодежная ассамблея народов РС(Я) приглашает на сабантуй
26.06.2017, 14:05
Общество
Михаил Гуляев: «Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет ценности, близкие многим людям»
26.06.2017, 13:52
Красота & Здоровье
Во время санрейса врач всю дорогу держала флаконы с раствором «как статуя Свободы».
26.06.2017, 13:39
Экология
В Якутии обнаружено 37 несанкционированных свалок и «серых» полигонов
26.06.2017, 13:33
Происшествия
МЧС-ники проведут рейды на воде
26.06.2017, 13:09
Общество
Для жителей «Северного» состоялось празднование Ысыаха
26.06.2017, 13:02
Происшествия
В Якутии наказан глава муниципалитета
26.06.2017, 12:59
Происшествия
Скандал в администрации Белой Горы
26.06.2017, 12:39
Столица
Владислав Дмитриев: Тепло и уют в домах – дело общее
26.06.2017, 12:33
Общество
Некролог
Соболезнование окружной администрации Якутска
26.06.2017, 12:27
Общество
Некролог
Скончался Иосиф Николаев
26.06.2017, 12:14
Экология
В Минприроды Якутии наградили лучших эколидеров
26.06.2017, 11:59
Происшествия
Осторожно — клещи!
26.06.2017, 11:56
Столица
Обновленную улицу Чернышевского открыли после ремонта
26.06.2017, 11:51
Желток
Увидел свет летний выпуск журнала «Журфикс»!
26.06.2017, 11:17
Республика
Фотофакт
Фотофакт: Внимательный слушатель Михаил Николаев
26.06.2017, 10:13
Общество
Якутяне поделились своим опытом на Дальневосточном гражданском форуме «Народы. Религии. Общество»
26.06.2017, 9:59
Общество
Федор Борисов: Скажем «НЕТ» наркотикам!
26.06.2017, 9:49
Политика
На лесных участках — интернету быть
26.06.2017, 9:33
Республика
МЧС рекомендует избегать долгого нахождения на открытом солнце
26.06.2017, 9:23
Республика
В Якутии открылась X Международная исследовательская школа
26.06.2017, 9:00
Общество
Позитив
Анонс
Объявлен фотоконкурс «Я ♥ рыбу»!
26.06.2017, 8:24
Столица
Видео
Позитив
Ысыах Туймаады посетило более 180 тысяч человек
26.06.2017, 8:22
Общество
Фотофакт
Тюсюлгэ Алданцев на празднике «Ысыах Туймаады-2017»
26.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп Понедельник, 26 июня 2017
26.06.2017, 0:13
Культура & Образование
Видео
Афиша
Сегодня в Саха театре – музыкальный спектакль «Свободная пара» Монгольского театра драмы
25.06.2017, 20:09
Спорт
Победителем Игр Дыгына на Ысыахе Туймаады стал Егор Филиппов
25.06.2017, 20:07
Общество
Видео
Тысячи якутян зарядились энергией солнца на Ысыахе Туймаады
25.06.2017, 15:41
Желток
Эксклюзив
Позитив
Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии
25.06.2017, 12:26
Культура & Образование
 «Браво! Советской эстраде»
25.06.2017, 10:22
Политика
Экстра
СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска
25.06.2017, 10:06
Республика
Фотофакт
В Якутии выпал летний снег
25.06.2017, 9:57
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в краже компрессора из гаража
25.06.2017, 9:50
Общество
Сегодня день рождения замминистра, журналистов и звезды эстрады
25.06.2017, 9:13
Происшествия
В с. Аппаны Намского района сгорел частный гараж с пристроем
25.06.2017, 8:10
Столица
Анонс
Как будут курсировать автобусы до местности «Yс Хатыҥ»  
25.06.2017, 8:00
Столица
Анонс
Программа Ысыаха Туймаады — 2017
25.06.2017, 8:00
Столица
Анонс
О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын
25.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 25 июня 2017 г.
24.06.2017, 23:07
Спорт
Экстра
Бокс: Якутянин Василий Егоров – двукратный чемпион Европы!
24.06.2017, 22:44
Культура & Образование
Эксклюзив
Солисты корейской оперы, муниципальный хор и саксофонист Shim Psalm Jong выступили в Якутске
24.06.2017, 19:57
Столица
Позитив
На Ысыахе Туймаады установлен рекорд Гиннесса!
24.06.2017, 16:31
Культура & Образование
В Якутске показали «Сильфиду»
24.06.2017, 15:30
Происшествия
За сутки в Якутии совершено 6 угонов
24.06.2017, 15:27
Культура & Образование
Открыт Ысыах Туймаады — 2017
24.06.2017, 15:10
Общество
Якутян поздравляют с Ысыахом
24.06.2017, 15:05
Политика
Александр Жирков подписал проект повестки ХХX сессии Ил Тумэна
24.06.2017, 13:16
Происшествия
Особый противопожарный режим действует на территории 15 муниципалитетов Якутии
24.06.2017, 11:13
Столица
Депутат Васильев поздравляет с Ысыахом Туймаады
24.06.2017, 10:37
Красота & Здоровье
Молодых мам Якутии ждут на V международном конкурсе красоты «Королева Рунета» — 2018
24.06.2017, 10:32
Красота & Здоровье
Официально: Минздрав Якутии об обоснованности изоляции агрессивного подростка
24.06.2017, 10:25
Столица
26 июня в Якутске предстоят временные ограничения электроснабжения
24.06.2017, 10:23
Происшествия
В Диринге сгорели стога сена
24.06.2017, 10:20
Общество
Сегодня день рождения композитора, ректора, предпринимателя, общественного деятеля и журналиста
24.06.2017, 9:19
Сахалыы
Айсен Николаев поздравляет с Ысыахом Туймаады
24.06.2017, 7:35
Желток
Резонанс
Савва Михайлов прокомментировал свое понижение в должности
24.06.2017, 7:13
Политика
Егор Борисов: Якутия — маленькая копия России
24.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 24 июня 2017 г.
23.06.2017, 23:13
Футуролог
Ысыах 2017: обычаи, традиции и запреты праздника
23.06.2017, 22:42
Спорт
Экстра
Якутянин Василий Егоров вышел в финал чемпионата Европы!
23.06.2017, 22:26
Красота & Здоровье
Фотофакт
Ивана Ушницкого прооперировал легендарный хирург, путешественник и писатель
23.06.2017, 21:29
Столица
В Якутске планируется сделать кумыс альтернативой алкоголю
23.06.2017, 21:26
Общество
Закрытие смены «ЮниСпорт»: кубки, победители и напутственные слова!
23.06.2017, 20:30
Желток
Эксклюзив
Телезвезда защитил диссертацию, исследовав творчество своей подруги
23.06.2017, 20:11
Происшествия
Эксклюзив
Паводок-2017: Сотрудник аэропорта утонул, направляясь на работу
23.06.2017, 18:41
Политика
Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
23.06.2017, 18:38
Политика
В Якутске состоялась встреча региональных отделений ВСМС Дальнего Востока
Архив новостей
Столица
26 июня 2017, 15:13
250

Взлет молодого Дархана

С древних времен в Ысыахе  главное действо — Осуохай.  Победитель состязаний осуохая всегда почитаем в народе, о нем говорят, им гордятся.

Победитель конкурса Осуохая на Ысыахе Туймаады – высшая степень почета для поэта-сказителя Осуохая. Он получает пожизненное звание Дархан Этээччи Республики Саха (Якутия) – лучшего из лучших сказителей.

С 2014 года конкурс Осуохай на Ысыахе Туймаады  2017 года  по утвержденным Советом Дарханов Осуохая (председатель А.И. Кривошапкин) проводится в  два этапа. Поэты-сказители, уже имеющие звание «Дархан Этээччи» Республики Саха в отборочном этапе не принимают участие, а сразу допускаются в финальную часть.

На конкурс подали заявления 28 участников из разных улусов и городов республики.

20-21 июня жюри во главе председателя общества «Осуохай» Данилова Александра Джуровича оценивало выступления по 4 параметрам классического осуохая, по 5-ти балльной шкале. Огромную помощь конкурсантам-сказителям оказали члены общества «Осуохай», предоставив полноценное тюсюлгэ.

В итоге жюри определило 12 финалистов:

  1. Егоров Егор Егорович – Верхневилюйский улус
  2. Федоров Прокопий Давыдович – Нюрбинский улус
  3. Игнатьев Василий Николаевич – Верхневилюйский улус
  4. Михайлова Арыйаана Романовна – Верхневилюйский улус
  5. Пестряков Данил Михайлович – Чурапчинский улус
  6. Павлова Людмила Николаевна – Сунтарский улус
  7. Иванов Станислав Александрович – Мегино-Кангаласский улус
  8. Михайлова Лилия Дмитриевна – Сунтарский улус
  9. Порядина Матрена Алексеевна – Таттинский улус
  10. Алексеев Семен Петрович – Намский улус
  11. Алексеева Антонина Саввична –г.Якутск
  12. Саввинова Анна Егоровна – г.Мирный

24 – 25 июня  состоялась финальная часть на Ысыахе Туймаады в местности Үс Хатыҥ. На финале  жюри оценивало  21 участника сказителя (12 по итогам отборочного этапа + 9 сказителей Дархан) с хронометражом  25 минут на два дня они раз за разом входили в круг, импровизируя  Осуохай на разные темы.

Победителем конкурса  и обладателем Гран-при — автомашины от главы города А.С. Николаева — стал Станислав Александрович Иванов, житель Мегино-Кангаласский улуса .Он также получил звание “Дархан Этээччи Республики Саха (Якутия)”.

Первое место заняла Лилия Дмитриевна Михайлова, второе место – Прокопий Давыдович Федоров, третье место заняла Арыйаана Романовна Михайлова.

Все участники конкурса “Осуохай” были награждены ценными призами, грамотами и благодарственными письмами. Финалисты, прошедшие отборочный этап, удостоены звания “Заслуженный этээччи Республики Саха (Якутия)”.

Кроме того,  отметим, что конкурс Осуохая прошел впервые за последние годы по древней традиции  до восхода солнца. Немало способствовало восстановлению этой традиции курс, взятый на омоложение состава участников.

Также общество Осуохай активно приняло участие в проведении рекорда Гиннесса “Наследие Туймаады” – все члены общества в национальных костюмах приняли участие в рекорде а Осуохай рекорда Гиннеса провел  член общества, заслуженный поэт-сказитель Прокопий Давыдович Федоров.

comments powered by HyperComments
Источник: Ответственный секретарь Совета РТО  “Осуохай” А.Л. Тарский
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.06.2017, 15:41
Желток
Эксклюзив
Позитив
Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии
21.06.2017, 19:32
Происшествия
Эксклюзив
Спикер: Версия о поджоге урасы в Вилюйске – бред сивой кобылы!
21.06.2017, 22:31
Политика
Скандал
Резонанс
Мингроб оскорбил главного архитектора Якутска?
20.06.2017, 11:43
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного будущего главы ЦИК Якутии
23.06.2017, 18:41
Политика
Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
22.06.2017, 16:32
Политика
Александр Жирков отобедал с Путиным
22.06.2017, 16:06
Политика
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса опять оскорбил депутата?
22.06.2017, 14:07
Политика
Экстра
Новый пост Саввы Михайлова
25.06.2017, 8:00
Столица
Анонс
Программа Ысыаха Туймаады — 2017
23.06.2017, 11:49
Политика
Экстра
«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах главы Якутска
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Путешествия
26.06.2017

Горящее спецпредложение! Доминикана от 43700 руб/чел.

Столица
26.06.2017

Владислав Дмитриев: Тепло и уют в домах – дело общее

Видео Афиша
Культура & Образование
26.06.2017

Сегодня в Саха театре – музыкальный спектакль «Свободная пара» Монгольского театра драмы

Спорт
25.06.2017

Победителем Игр Дыгына на Ысыахе Туймаады стал Егор Филиппов

Эксклюзив Позитив
Желток
25.06.2017

Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии

Экстра
Политика
25.06.2017

СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска

Экстра
Спорт
24.06.2017

Бокс: Якутянин Василий Егоров – двукратный чемпион Европы!

Эксклюзив
Культура & Образование
24.06.2017

Солисты корейской оперы, муниципальный хор и саксофонист Shim Psalm Jong выступили в Якутске