АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
6
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.23
 60.32
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.04.2017, 19:36
Республика
Появится ли ТОСЭР на территории Алданского района?
21.04.2017, 18:32
Экология
О чем договорились Минприроды и Ленское бассейновое водное управление?
21.04.2017, 18:16
Происшествия
Участились случаи мошенничества от имени судприставов Якутии
21.04.2017, 18:11
Красота & Здоровье
Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора
21.04.2017, 18:01
Красота & Здоровье
Итоги и планы деятельности Минздрава Якутии
21.04.2017, 17:54
Столица
В Якутске отметят Всемирный день оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун
21.04.2017, 17:38
Столица
Год добра: благотворительный концерт «Подари жизнь» от детсадов
21.04.2017, 17:24
Республика
Весеннее ограничение на автотрассе А-331
21.04.2017, 17:17
Культура & Образование
В СВФУ установили мемориальную доску в честь классика якутской поэзии
21.04.2017, 17:04
Культура & Образование
Высшая школа музыки провела конференцию о творчестве якутского композитора
21.04.2017, 16:55
Общество
Антинаркотический мультфильм впечатлил школьников
21.04.2017, 16:51
Происшествия
ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения
21.04.2017, 16:43
Культура & Образование
Наших делегатов в Армении встретили словами «Дорообо, Якутия!»
21.04.2017, 16:02
Столица
Ледоход в Якутске ожидается 11-13 мая
21.04.2017, 15:52
Политика
Егор Борисов ответит на ваши вопросы в прямом эфире
21.04.2017, 15:25
Политика
Сможет ли женщина стать мэром Якутска?
21.04.2017, 15:18
Культура & Образование
 Театр юного зрителя участвует в пасхальном фестивале «Золотые купола»
21.04.2017, 15:10
Красота & Здоровье
Профилактика туберкулеза у взрослых
21.04.2017, 14:56
Столица
Цветущий Якутск: добро с малых лет
21.04.2017, 14:39
Политика
Местное самоуправление — важнейший институт гражданского общества!
21.04.2017, 14:18
Республика
Энергетики приступили к масштабным работам по капремонту
21.04.2017, 14:03
Экология
ГУП «ЖКХ РС(Я)» сбрасывала стоки в Индигирку
21.04.2017, 13:57
Политика
Состоялась рабочая встреча Егора Борисова с Андреем Яриным
21.04.2017, 13:48
Политика
Руководитель администрации президента РФ принял главу Якутии
21.04.2017, 12:47
Политика
Предложение о захоронении останков Ленина мы рассматриваем как провокацию – Губарев
21.04.2017, 12:46
Культура & Образование
Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре
21.04.2017, 12:41
Экология
УК бульдозером сталкивала мусор в реку Мархинку
21.04.2017, 12:30
Культура & Образование
Афиша
Московский пасхальный фестиваль в Якутске!
21.04.2017, 12:24
Общество
Эксклюзив
Минсвязи определит благотворительный фонд для централизованной помощи детям-инвалидам
21.04.2017, 12:00
Республика
УК из Ленска незаконно уклоняется от заключения договора с «Якутскэнерго»
21.04.2017, 11:57
Общество
Эксклюзив
Главные редактора Якутии предложили 10 грантовых тем
21.04.2017, 11:44
Экология
ЯКОП отметил единый информационный день
21.04.2017, 11:43
Республика
На муниципалитеты будет возложена ответственность за не проведённый капремонт
21.04.2017, 11:42
Политика
Партпроект «ЕР» «Управдом» представил карту нормативов ОДН
21.04.2017, 11:40
Финансы
Алмазэргиэнбанк готов перевести бюджетников на карту «Мир»
21.04.2017, 11:07
Столица
КС по предпринимательству обсудил вопросы участия малого бизнеса в муниц.заказах
21.04.2017, 10:29
Экономика
Бесплатно: Примите участие в программе для действующих и начинающих предпринимателей “Бизнес класс”!
21.04.2017, 10:16
Финансы
Россельхозбанк: Оксана Лут обсудила с инвесторами перспективы развития производителя аминокислот
21.04.2017, 10:12
Общество
Председатель профильной комиссии ЯГД поздравляет с Днем местного самоуправления
21.04.2017, 10:11
Культура & Образование
Продолжается сотрудничество с международными школами
21.04.2017, 10:09
Общество
Егор Борисов: Роль и значимость органов местного самоуправления с каждым годом повышается
21.04.2017, 10:08
Столица
Поздравление Айсена Николаева с Днем местного самоуправления 
21.04.2017, 9:50
Общество
В Якутии жена оговорила себя
21.04.2017, 9:49
Общество
Сегодня день рождения руководителя и бутафора
21.04.2017, 9:47
Происшествия
Резонанс
Скандальное якутское министерство признано виновным
21.04.2017, 9:11
Столица
Пригороды Якутска присоединились к акции «Папа может, сын поможет!»
21.04.2017, 9:03
Республика
Резонанс
Оперятся ли «Птенцы»
21.04.2017, 9:01
Экономика
25-26 апреля – тренинг для предпринимателей и бизнесменов от Санкт-Петербургского спикера
21.04.2017, 8:58
Происшествия
В Якутске на 203 мкр. произошел пожар
21.04.2017, 1:36
Столица
Благоустраиваем город вместе
21.04.2017, 1:22
Политика
Мандатная комиссия рассмотрела вопрос досрочного прекращения полномочий депутата Магомедовой
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
20.04.2017, 20:13
Финансы
IT и банки. Новое время — новые вызовы
20.04.2017, 18:20
Столица
Якутск готовится к Родительскому дню
20.04.2017, 18:13
Культура & Образование
Студенческое научное общество СВФУ проведет «ScienceSlam Якутск»
20.04.2017, 18:10
Сахалыы
Дьокуускайга аhымал кэнсиэр буолла
20.04.2017, 17:58
Столица
Начинается голосование за лучшие проекты городской среды Якутска
20.04.2017, 17:48
Общество
Якутяне смогут проверить знания о Великой Отечественной в корпусах СВФУ 
20.04.2017, 17:20
Столица
Депутаты настаивают: восстановить средства на капремонт детсадов
20.04.2017, 17:08
Общество
Юные жители Якутска осваивают профессию дизайнера
20.04.2017, 16:59
Экология
Республиканский конкурс проектов «Заповедное путешествие – 2017»
20.04.2017, 16:48
Столица
Инструмент взаимодействия — единый информационный день
20.04.2017, 16:25
Культура & Образование
Выставка к 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова
20.04.2017, 16:03
Красота & Здоровье
Ярмарка здоровья в селе Маган
20.04.2017, 15:43
Политика
Егор Борисов принял участие в заседании набсовета «АЛРОСА»
20.04.2017, 15:35
Экология
Анонс
Ленские столбы. Что с ними будет – дискуссионная площадка
20.04.2017, 15:27
Столица
Ко Дню местного самоуправления в Якутске. Программа мероприятий
20.04.2017, 15:07
Красота & Здоровье
Экскурсия в Медцентр Якутска
20.04.2017, 14:46
Общество
60 работодателей приняли участие в Ярмарке вакансий
20.04.2017, 14:41
Желток
Экс-министр и комсомольский лидер переметнулся в Православную епархию
20.04.2017, 14:34
Культура & Образование
Афиша
Музыканты из Германии и Китая выступят на главной сцене Якутска
Архив новостей
Красота & Здоровье
21 апреля 2017, 18:01
160

Итоги и планы деятельности Минздрава Якутии

 

Сегодня, 20 апреля 2017 года, состоялось заседание Коллегии Министерства здравоохранения РС(Я) под председательством руководителя здравоохранения Якутии Михаила Егоровича ОХЛОПКОВА.

Участие в заседании приняли председатель Общественного Совета Иван Яковлевич ЕГООРОВ, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения, руководители (главные врачи) государственных бюджетных учреждений МЗ РС(Я), представители медицинских организаций.

По традиции, перед открытием коллегии, министр Михаил Охлопков вручил ведомственные награды. Затем приступили к основной части коллегии, где были обсуждены следующие вопросы: итоги деятельности Министерства в 2016 году и задачах на 2017 год. Реализации Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 22.08.2016 года №1371 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.08.2016 года №1372 «О мерах по совершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи и инновационных методов лечения в Республике Саха (Якутия)».

В 2016 году сохранилась положительная динамика демографических показателей в Республике Саха (Якутия): рождаемость составляет 16,0‰, показатель общей смертности снизился до 8,4‰, младенческой смертности до 7,2‰, случаев материнской смертности не было зарегистрировано.
Показатель общей смертности в республике значительно ниже, чем в среднем по РФ (2014 г. – 13,1, 2015 г. — 13,0; 2016 – 12,9) и ДФО (соответственно 12,6; 12,6; 12,5). По уровню смертности республика входит в семёрку регионов с наилучшими показателями. Среди субъектов Дальневосточного Федерального округа в Республике Саха (Якутия) самый низкий уровень смертности. С 2012 года по 201 год коэффициент смертности всего населения снизился на 9,7% (с 9,3 до 8,4 промилле). Смертность населения от республики от болезней системы кровообращения за 2016 год по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 16,8% (с 443,1 до 368,7 сантипромилле). По сравнению с показателями РФ и ДВФО смертность от БСК ниже в 1,7 раза и 1,5 раз, соответственно. Смертность от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) за 5 последних лет также уменьшилась на 9,9%. В РФ смертность от ЦВЗ выше более чем в 2 раза. Коэффициент смертности новообразований ниже средних значений по РФ и ДВФО в 1,5 раз, но в динамике за пять лет отмечается прирост на 3,7% (со 129,7 до 134,6 на 100 тыс. населения). Число умерших от дорожно-транспортных происшествий за 2016 год составило 6,6 на 100 тыс. населения, что значительно меньше показателя за 2012 год на 40%. По итогам 2016 года показатель смертности населения от дорожно-транспортных происшествий в РФ составил 10,8 промилле, в ДВФО – 9,7 промилле, что значительно выше показателя по РС (Я).
Положительная динамика показателей смертности от заболеваний свидетельствует об эффективности деятельности системы здравоохранения республики.
При реализации 2 этапа «Концепции снижения смертности населения Республики Саха (Якутия) от предотвратимых причин и онкологических заболеваний до 2025 года», направленной на преодоление неблагоприятных тенденций смертности населения, в 2016 году достигнуты определённые успехи.

В 2016 году около 60 % больных, получивших ВМП в Республике Саха (Якутия), были пролечены в республиканских учреждениях (3546 пациентов). По сравнению с 2007 годом, объемы оказания ВМП за счет софинансированияиз федерального бюджета в 2016 году возросли в 16 раз — с 210 до 3546 пациентов. Это стало возможным, благодаря увеличению числа медицинских организаций, оказывающих ВМП в республике с 2 учреждений в 2007 году, до 7 — к 2016 году. Для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни одним из приоритетных направлений является развитие сердечно-сосудистой хирургии. В республике ежегодно растёт число кардиохирургических вмешательств. В 2016 г. по профилю сердечно-сосудистая хирургия высокотехнологичная медицинская помощь оказана 806 пациентам, что на 15% больше чем 2015 году. В 2016 году проведено 455 стентирований коронарных сосудов, в т.ч. 380 — при остром коронарном синдроме (в 2015 году- 375 и 300, 2014 году – 275 и 200 соответственно), рост на 18 %.

В 2016 году отмечается увеличение показателя активной выявляемости онкологических больных при проведении профилактических мероприятий. Данный показатель в отчетном году вырос с 11,8 до 16,3%. В медицинских организациях республики развернуто 24 смотровых кабинета, из них в ЦРБ – 20, г. Якутске – 4. В отчетном году открылись смотровые кабинеты в 3 районах. В настоящее время в 17 районах республики работают врачи с сертификатом онколога.По итогам 2016 года отмечается рост выявляемости на ранних стадиях развития опухолевого процесса (I-II стадия) с 36,8 до 38,7%. Показатель одногодичной летальности в 2016 году снизился с 37,2% до 31,9%. Радикальное лечение в 2016 году получили 44,8% впервые выявленных больных.

comments powered by HyperComments
Источник: пресс-служба Минздрава РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.04.2017, 0:11
Желток
Популярный ресторан Якутска закрывается
19.04.2017, 12:36
Желток
Эксклюзив
Названы самые богатые и бедные супруги депутатов
19.04.2017, 13:25
Происшествия
Эксклюзив
На Александра Подголова возбуждено еще одно уголовное дело — адвокат
20.04.2017, 9:30
Культура & Образование
Фотофакт
Андрей Борисов и Олег Табаков с супругами на «Золотой маске»
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
16.04.2017, 2:02
Красота & Здоровье
Экстра
Якутянка выиграла интернет-голосование на конкурсе «Мисс Россия» — 2017
17.04.2017, 10:38
Политика
Резонанс
Прокуратура нанесла еще один удар по Ил Тумэну
19.04.2017, 20:57
Спорт
Экстра
Евгения Колодко призналась в употреблении допинга
17.04.2017, 19:03
Происшествия
55-летняя якутянка изнасилована молодым человеком на рабочем месте
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
21.04.2017

Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» приняла участие в Дне донора

Столица
21.04.2017

Ледоход в Якутске ожидается 11-13 мая

Эксклюзив
Общество
21.04.2017

Минсвязи определит благотворительный фонд для централизованной помощи детям-инвалидам

Эксклюзив
Общество
21.04.2017

Главные редактора Якутии предложили 10 грантовых тем

Экономика
21.04.2017

Бесплатно: Примите участие в программе для действующих и начинающих предпринимателей “Бизнес класс”!

Резонанс
Происшествия
21.04.2017

Скандальное якутское министерство признано виновным

Резонанс
Республика
21.04.2017

Оперятся ли «Птенцы»

Экономика
21.04.2017

25-26 апреля – тренинг для предпринимателей и бизнесменов от Санкт-Петербургского спикера