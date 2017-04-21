Итоги и планы деятельности Минздрава Якутии

Сегодня, 20 апреля 2017 года, состоялось заседание Коллегии Министерства здравоохранения РС(Я) под председательством руководителя здравоохранения Якутии Михаила Егоровича ОХЛОПКОВА.

Участие в заседании приняли председатель Общественного Совета Иван Яковлевич ЕГООРОВ, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения, руководители (главные врачи) государственных бюджетных учреждений МЗ РС(Я), представители медицинских организаций.

По традиции, перед открытием коллегии, министр Михаил Охлопков вручил ведомственные награды. Затем приступили к основной части коллегии, где были обсуждены следующие вопросы: итоги деятельности Министерства в 2016 году и задачах на 2017 год. Реализации Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 22.08.2016 года №1371 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.08.2016 года №1372 «О мерах по совершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи и инновационных методов лечения в Республике Саха (Якутия)».

В 2016 году сохранилась положительная динамика демографических показателей в Республике Саха (Якутия): рождаемость составляет 16,0‰, показатель общей смертности снизился до 8,4‰, младенческой смертности до 7,2‰, случаев материнской смертности не было зарегистрировано.

Показатель общей смертности в республике значительно ниже, чем в среднем по РФ (2014 г. – 13,1, 2015 г. — 13,0; 2016 – 12,9) и ДФО (соответственно 12,6; 12,6; 12,5). По уровню смертности республика входит в семёрку регионов с наилучшими показателями. Среди субъектов Дальневосточного Федерального округа в Республике Саха (Якутия) самый низкий уровень смертности. С 2012 года по 201 год коэффициент смертности всего населения снизился на 9,7% (с 9,3 до 8,4 промилле). Смертность населения от республики от болезней системы кровообращения за 2016 год по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 16,8% (с 443,1 до 368,7 сантипромилле). По сравнению с показателями РФ и ДВФО смертность от БСК ниже в 1,7 раза и 1,5 раз, соответственно. Смертность от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) за 5 последних лет также уменьшилась на 9,9%. В РФ смертность от ЦВЗ выше более чем в 2 раза. Коэффициент смертности новообразований ниже средних значений по РФ и ДВФО в 1,5 раз, но в динамике за пять лет отмечается прирост на 3,7% (со 129,7 до 134,6 на 100 тыс. населения). Число умерших от дорожно-транспортных происшествий за 2016 год составило 6,6 на 100 тыс. населения, что значительно меньше показателя за 2012 год на 40%. По итогам 2016 года показатель смертности населения от дорожно-транспортных происшествий в РФ составил 10,8 промилле, в ДВФО – 9,7 промилле, что значительно выше показателя по РС (Я).

Положительная динамика показателей смертности от заболеваний свидетельствует об эффективности деятельности системы здравоохранения республики.

При реализации 2 этапа «Концепции снижения смертности населения Республики Саха (Якутия) от предотвратимых причин и онкологических заболеваний до 2025 года», направленной на преодоление неблагоприятных тенденций смертности населения, в 2016 году достигнуты определённые успехи.

В 2016 году около 60 % больных, получивших ВМП в Республике Саха (Якутия), были пролечены в республиканских учреждениях (3546 пациентов). По сравнению с 2007 годом, объемы оказания ВМП за счет софинансированияиз федерального бюджета в 2016 году возросли в 16 раз — с 210 до 3546 пациентов. Это стало возможным, благодаря увеличению числа медицинских организаций, оказывающих ВМП в республике с 2 учреждений в 2007 году, до 7 — к 2016 году. Для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни одним из приоритетных направлений является развитие сердечно-сосудистой хирургии. В республике ежегодно растёт число кардиохирургических вмешательств. В 2016 г. по профилю сердечно-сосудистая хирургия высокотехнологичная медицинская помощь оказана 806 пациентам, что на 15% больше чем 2015 году. В 2016 году проведено 455 стентирований коронарных сосудов, в т.ч. 380 — при остром коронарном синдроме (в 2015 году- 375 и 300, 2014 году – 275 и 200 соответственно), рост на 18 %.

В 2016 году отмечается увеличение показателя активной выявляемости онкологических больных при проведении профилактических мероприятий. Данный показатель в отчетном году вырос с 11,8 до 16,3%. В медицинских организациях республики развернуто 24 смотровых кабинета, из них в ЦРБ – 20, г. Якутске – 4. В отчетном году открылись смотровые кабинеты в 3 районах. В настоящее время в 17 районах республики работают врачи с сертификатом онколога.По итогам 2016 года отмечается рост выявляемости на ранних стадиях развития опухолевого процесса (I-II стадия) с 36,8 до 38,7%. Показатель одногодичной летальности в 2016 году снизился с 37,2% до 31,9%. Радикальное лечение в 2016 году получили 44,8% впервые выявленных больных.