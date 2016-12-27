Итоги Года кино в Якутии подведут под мелодии известных кинофильмов

28 декабря – в Международный день кино, в 17.00 ч. в Государственном театре оперы и балета им.Д.К.Сивцева – С.Омоллоона состоится торжественное закрытие Года российского кино в Республике Саха (Якутия) и передаче эстафеты Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в РС(Я).

Год кино Якутия завершает со значительными успехами в этой области:

— в республике расширяется киносеть – в течение года открыты более 10 кинотеатров и кинозалов в районах в том числе и при финансировании с федерального бюджета – Якутия прошла федеральный конкурс и стала участником программы кинофикации малых и средних городов страны;

— создан Совет по развитию киноиндустрии Республики Саха (Якутия) при Правительстве региона; при участии Якутии снимаются две кинокартины национального масштаба: «Созвездие Марии» и «Тыгын Дархан»;

— при государственной поддержке улучшается и модернизируется материально-техническая база Национальной кинокомпании «Сахафильм», при содействии которого снимаются и картины независимых производителей кино;

— продолжает совершенствоваться законодательная база кинематографии, планируется создание регионального Фонда кино;

— IV Якутский международный кинофестиваль стал центром регионального кино – в его программе впервые в России прошел форум, объединивний экспертов развития регионального кино;

— ряд якутских кинокартин успешно приняли участие в российских и международных кинофестивалях;

В программе Торжественного вечера пройдет концертная программа «Жизнь.Музыка.Кино» с участием симфонического оркестра Филармонии Якутии и солистов Государственного театра эстрады: Сахаи, Лэгэнтэя, Ники, Юлианы, Анастасии Готовцевой, Далааны Германа Степанова, Алены Яковлевой, Саниты Ай, Иннокентия Лебедева. Они исполнят композиции известных кинокартин разных. Вход свободный.