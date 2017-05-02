Итоги Дня открытых дверей в 12 бизнес-инкубаторах республики

На прошлой неделе в 12 Бизнес-инкубаторах республики состоялся День открытых дверей. Данное мероприятие прошло в рамках Общереспубликанского дня приема граждан. В этот день консультации по бизнесу получили желающие в г. Якутске, г. Нерюнгри, г. Нюрбе, г. Алдане, с. Ой, г. Вилюйске, с. Сунтар, с. Намцы, п. Ытык-Кюель, п. Усть-Мая, п. Чокурдах, п. Хандыга.

Данное мероприятие становится уже традиционным, так как организуется не в первый раз и проводится для всех желающих. Интерес людей к организации, «выращивающей бизнес», со временем только увеличивается. Вот и на этот раз посетителей было достаточно. Всего консультации получили более чем 250 человек по всей республике.

Целями мероприятия являются более детальное знакомство с деятельностью Бизнес-инкубаторов, а также пропаганда предпринимательства и формирование общего представления об инфраструктуре поддержки предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

В этот день специалисты Бизнес-инкубаторов проводили индивидуальные консультации по открытию и ведению бизнеса. Наиболее популярными вопросами стали вопросы о выборе сферы для предпринимательства, о том, как стать резидентом инкубатора и получить государственную поддержку. Также для всех участников были проведены экскурсии и организованы встречи с действующими успешными предпринимателями с целью передачи опыта.

Таким образом, инкубаторы посетили школьники, студенты, молодежь, рабочие, действующие предприниматели и люди, которые собираются открыть собственное дело.