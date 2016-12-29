В Доме малютки г. Якутска, который располагается по улице Петра Алексеева были подведены итоги благотворительной акции “Бизнес с добром”, который был организован резидентами Бизнес-инкубатора.

Начинающие предприниматели посетили Дом малютки и воочию пообщались с детьми. Провели небольшую концертную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также организовали игры для детей с призами и в конце все встали в дружный хоровод.

В ходе акции было собрано около 50 тысяч рублей, на которые были куплены необходимые медикаменты, средства гигиены, развивающие игрушки, ходунки итд. Всего приняло участие 12 компаний-резидентов.

Владислав Федоров, зам. директора ООО “Техэнерго”, член Общественного совета Бизнес-инкубатора г. Якутска

— Мы согласились очень быстро принять участие в акции, так как каждый год мы устраиваем мероприятия такого характера. Я считаю, что Новый год это самый главный и долгожданный праздник для детишек. Они все верят в чудеса и ждут нашего внимания. Делайте добро, и добро вернется вам вдвойне.

На данный момент в Доме малютки 87 детей сирот от 0 до 4 лет, которые нуждаются в помощи добрых людей.

Официальный комментарий Дома малютки г. Якутска

— Сегодня нас посетили и порадовали наших детишек резиденты «Бизнес-инкубатора», которые оказали нам огромную и очень важную помощь перед Новым годом. Коллектив Дома ребёнка выражает слова благодарности каждому, кто принёс детям радость!!!

Администрация Бизнес-инкубатора г. Якутска выражает огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял активное участие в благотворительной акции “Бизнес с добром”. Благодарим следующих резидентов:

— ООО “Ростройпроект”

— ООО “АВАТЕК”

— ООО “Гарант”

— ООО “СКА-групп”

— ООО “Техэнерго”

— ООО “Центр новых технологий”

— ИП Романов Е.И.

— ИП Николаев П.В.

— Компания “Sakhacandle”

— ООО “Эксперт-Телеком”

— ООО “Туймада-Трейд”

— ООО “Олимпстройпроект”

Всех с наступающим Новым годом и светлым Рождеством! Делайте добро от всего сердца!