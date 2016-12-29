Итоги благотворительной акции “Бизнес с добром”

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ТОП – 10 достижений Алданского политехнического техникума
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Допрос вахтовика, жестоко забившего медведя в Якутии
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В преддверии нового года Усть-Алданский улус получил новую школу
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Аэропорт «Якутск» подарил пассажирам концерт классической музыки
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К подрядчикам Фонд капремонта предъявит высокие требования
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Мобильные телефоны помогут навести порядок на стройках
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В Якутске работник аэропорта основала благотворительное движение
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ВСЕ ЗВЕЗДЫ в Кружало!
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Определено предприятие, которому принадлежат машины живодеров
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Креативный Дед Мороз из Россолоды
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О режиме работы медицинских организаций в новогодние дни с 31.12.2016 г. по 08.01.2017
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Фотофакт
По просьбам земляков мастер Боппосов взялся за гигантского петуха из навоза
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Минприроды Якутии выясняет подробности зверского убийства медведя
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Традиционная Елка главы республики
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Желток
Фотофакт
Афанасий Максимов наслаждается жизнью с красавицей-женой
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Дети из Якутии приняли участие в концерте в память о погибших в авиакатастрофе
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Сергей Ларионов поздравляет с наступающими праздниками
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Медаль «Трудовая доблесть города Якутска» вручена главному хозяйственнику ЛОРПа
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Культура & Образование
29 декабря 2016, 9:50
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Итоги благотворительной акции “Бизнес с добром”

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В Доме малютки г. Якутска, который располагается по улице Петра Алексеева были подведены итоги благотворительной акции “Бизнес с добром”, который был организован резидентами Бизнес-инкубатора.

Начинающие предприниматели посетили Дом малютки и воочию пообщались с детьми. Провели небольшую концертную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также организовали игры для детей с призами и в конце все встали в дружный хоровод.

В ходе акции было собрано около 50 тысяч рублей, на которые были куплены необходимые медикаменты, средства гигиены, развивающие игрушки, ходунки итд. Всего приняло участие 12 компаний-резидентов.

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Владислав Федоров, зам. директора ООО “Техэнерго”, член Общественного совета Бизнес-инкубатора г. Якутска

— Мы согласились очень быстро принять участие в акции, так как каждый год мы устраиваем мероприятия такого характера. Я считаю, что Новый год это самый главный и долгожданный праздник для детишек. Они все верят в чудеса и ждут нашего внимания. Делайте добро, и добро вернется вам вдвойне.

На данный момент в Доме малютки 87 детей сирот от 0 до 4 лет, которые нуждаются в помощи добрых людей.

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Официальный комментарий Дома малютки г. Якутска

— Сегодня нас посетили и порадовали наших детишек резиденты «Бизнес-инкубатора», которые оказали нам огромную и очень важную помощь перед Новым годом. Коллектив Дома ребёнка выражает слова благодарности каждому, кто принёс детям радость!!!

Администрация Бизнес-инкубатора г. Якутска выражает огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял активное участие в благотворительной акции “Бизнес с добром”. Благодарим следующих резидентов:

— ООО “Ростройпроект”

— ООО “АВАТЕК”

— ООО “Гарант”

— ООО “СКА-групп”

— ООО “Техэнерго”

— ООО “Центр новых технологий”

— ИП Романов Е.И.

— ИП Николаев П.В.

— Компания “Sakhacandle”

— ООО “Эксперт-Телеком”

— ООО “Туймада-Трейд”

— ООО “Олимпстройпроект”

Всех с наступающим Новым годом и светлым Рождеством! Делайте добро от всего сердца!

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Источник: Бизнес-инкубатор
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