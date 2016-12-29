В Доме малютки г. Якутска, который располагается по улице Петра Алексеева были подведены итоги благотворительной акции “Бизнес с добром”, который был организован резидентами Бизнес-инкубатора.
Начинающие предприниматели посетили Дом малютки и воочию пообщались с детьми. Провели небольшую концертную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также организовали игры для детей с призами и в конце все встали в дружный хоровод.
В ходе акции было собрано около 50 тысяч рублей, на которые были куплены необходимые медикаменты, средства гигиены, развивающие игрушки, ходунки итд. Всего приняло участие 12 компаний-резидентов.
Владислав Федоров, зам. директора ООО “Техэнерго”, член Общественного совета Бизнес-инкубатора г. Якутска
— Мы согласились очень быстро принять участие в акции, так как каждый год мы устраиваем мероприятия такого характера. Я считаю, что Новый год это самый главный и долгожданный праздник для детишек. Они все верят в чудеса и ждут нашего внимания. Делайте добро, и добро вернется вам вдвойне.
На данный момент в Доме малютки 87 детей сирот от 0 до 4 лет, которые нуждаются в помощи добрых людей.
Официальный комментарий Дома малютки г. Якутска
— Сегодня нас посетили и порадовали наших детишек резиденты «Бизнес-инкубатора», которые оказали нам огромную и очень важную помощь перед Новым годом. Коллектив Дома ребёнка выражает слова благодарности каждому, кто принёс детям радость!!!
Администрация Бизнес-инкубатора г. Якутска выражает огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял активное участие в благотворительной акции “Бизнес с добром”. Благодарим следующих резидентов:
— ООО “Ростройпроект”
— ООО “АВАТЕК”
— ООО “Гарант”
— ООО “СКА-групп”
— ООО “Техэнерго”
— ООО “Центр новых технологий”
— ИП Романов Е.И.
— ИП Николаев П.В.
— Компания “Sakhacandle”
— ООО “Эксперт-Телеком”
— ООО “Туймада-Трейд”
— ООО “Олимпстройпроект”
Всех с наступающим Новым годом и светлым Рождеством! Делайте добро от всего сердца!comments powered by HyperComments