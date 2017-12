Итоги 2017 года в Якутии: навозный бренд, митинги и кадровая «кадриль»

Бренд года

«Не перевелись еще в России таланты»… примерно так начинались мировые новости о якутском скульпторе по навозу.

BBC, LIFE, RT, Associated Press, USA Today, The SUN, The Telegraph и многие другие обратили внимание в январе на якутского самородка Михаила Боппосова и его навозного гигантского петуха. Теперь все во всем мире знают Республику Саха (Якутия) как родину такого вида современного искусства, как: POOP ART.

И стоило столько денег тратить на поиск бренда Якутии – когда он валялся в каждой деревне?

*

Рекорд года

Якутяне установили в июне рекорд Гиннесса по самому большому числу людей в национальных костюмах!

В Центре кумысопития во время праздника Ысыаха Туймаады-2017 в местности Ус Хатын собралось самое большое количество людей в якутских национальных костюмах. Зарегистрировано 16 620 человек!

Справка:

Впервые якутяне в 2011 году установили рекорд по самому массовому синхронному исполнению музыки на варгане – «Самый большой ансамбль хомусистов в мире» с 1344 участниками.

В 2012 году на Ысыахе Туймаады был зафиксирован второй рекорд – «Самый большой осуохай в мире», в котором приняло участие 15 293 человека.

В 2014 году 11 тысяч 136 участников одновременно исполнили торжественный обряд возлияния кумыса, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

*

Выборы года

В этом сентябре якутяне дружно сходили на выборы всевозможных уровней. Где-то выбирали депутатов, где-то глав муниципалитетов. Шумно, весело, со скандалами и драмами. Но, несмотря на это – все внимание было приковано к выборам мэра Якутска.

По прошествии нескольких месяцев, из участвовавших на выборах кандидатов, вспоминаются только двое: Радий Васильев и победитель – Айсен Николаев.

Айсен Сергеевич одержал убедительную победу на выборах главы Якутска, получив поддержку 68,4% избирателей.

«На прошлых выборах в 2012 году я набрал 47,7% голосов, в этот раз 68,4%, что говорит о том, что большинство горожан поддерживает меня и мою программу, явка была хорошей и достаточно высокой, если сравнивать с другими регионами», — сказал журналистам Айсен Николаев.

На других проходивших в Якутии выборах запомнился кандидат «Против Всех». Он так ярко выступил, что испугал депутатов Ил Тумэна. Теперь о нем мы еще долго не услышим.

*

Слово года

В этом году самым знаменитым словом в республике стал… «ШТАТИВ».

Известность это слово приобрело после октябрьской акции молодых людей, прошедшей на площади Дружбы в Якутске.

Как гласит официальная версия событий: молодой человек выбил три зуба и расквасил себе лицо из-за того, что… ударился об штатив полицейского. После этого – на штативы в Якутии стали поглядывать косо.

*

Манчаары Чацкий года

В одном из интервью, оппозиционера Афанасия Максимова спросили, как он относится к тому, что в народе его считают Манчаары?

«Я не считаю себя Манчаары и с ним себя не сравниваю, у меня есть свое имя» — сказал он. В целом, этот год для Афанасия Николаевича был довольно непростым. Больничная еда «плохая», дом подожгли, митинг в апреле не совсем удачно прошел.

Может быть, 2018 год для Афанасия Максимова будет лучше.

*

Черный август

В начале августа в Мирном произошла авария – 4 августа произошел прорыв воды из карьера в шахте рудника «Мир». В момент затопления в шахте компании «АЛРОСА» находилось 151 человек, 142 шахтера были эвакуированы. 5 августа самостоятельно вышел на связь один из девяти оставшихся под землей рабочих — Алишер Мирзаев.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

*

«Халиф на час» года

В этом году всем запомнился недолгий взлет Сарданы Гурьевой на посту министра по развитию институтов гражданского общества. Проработав в министерстве чуть больше года – Сардана Михайловна практически сбежала от тяжкой работы министром, когда стало известно, что стала вакантной должность уполномоченного по правам человека.

А работы было много в 2017 году. То митинги, то протесты, то дрязги в судах с представителями меньшинств. Как-то в такой ситуации не до развития институтов гражданского общества.

Интересно, что там, где ныне располагается Минобщество, раньше находился кабинет и аппарат уполномоченного по правам человека. Такая вот произошла перестановка. Сначала ушел кабинет, а затем и министр – вслед за кабинетом.

*

Перестановки года

После громких слов президента НВК «Саха» Ивана Андросова о том, что не надо финансировать всякие «кэскилы», потому что их не читают мои внуки, произошли вскоре (по случайному стечению обстоятельств) весьма интересные события.

В августе Иван Андросов покинул пост президента НВК «Саха» и стал зампредседателя ЦИК РС(Я). Его преемницей стала Нина Харитонова. До назначения на должность работавшая заместителем генерального директора по информационной политике и развитию НВК «Саха».

Уполномоченный по правам человека Алексей Ефимов, устав судиться с журналистами (бывший прокурор весьма критично относился к такому праву человека, как свобода слова), перешел на почетную синекуру главы ЦИК Якутии. Его должность заняла осенью небезызвестная Сардана Гурьева (ранее известная как глава МИНГРОБа).

Когда освободилось министерское кресло Сарданы Гурьевой, ее приемником был назначен Анатолий Бравин. До этого он был генеральным директором Информационного центра при Главе Республики Саха (Якутия).

На этом перестановки В ДАННОЙ ЦЕПОЧКЕ завершились. Однако, 2018 год обещает быть еще более непредсказуемым. Так что, ждем…

*

Звезда интернета

В начале года российский сегмент интернета поразил бывший житель Папуа-Новая Гвинея Антон Сафронов (также известный как Анатолий Софронов). Не успев стать министром инвестиционного развития и предпринимательства Якутии, он дал ошеломительное интервью национальному телевидению. «Стучаться на двери» было не единственной его яркой цитатой.

По словам Антона Сафронова, добиваться поставленных целей ему помогают «спортивный борцовский менталитет и духовный характер». «Важнее не интеллектуальные качества, не опыт, а быть крепким духом и, просыпаясь каждое утро, помнить, что было вчера»

*

Исход года

В 2017 году поистине библейских масштабов произошел Exodus в Ил Тумэне. Законодательное собрание Якутии покинули по различным обстоятельствам: Матвей Евсеев, Иван Андросов, Марианна Магомедова, Юрий Михайлов и Василий Потапов.

С Матвеем Евсеевым связан также еще один «Исход». После того, как его попросили из компании «АЛМАЗЫ АНАБАРА» внезапно для нового руководства организации вскрылся один удивительный факт. Блистательное офисное здание на набережной Якутска с бюстом Сталина, оказалось, не входило в собственность «Алмазов Анабара».

И новому директору компании Павлу Маринычеву пришлось собирать вещи и переезжать в менее комфортные условия.

*

Следующие итоги года основаны на голосованиях и опросах портала «SAKHALIFE.RU» в 2017 году (приводятся победители по мнению читателей).

Самый авторитетный депутат Ил Тумэна

Ольга Балабкина (Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

*

Самые лучшие памятники Якутии (в улусах)

Монумент «Хотун Булуу» является символом Верхневилюйского улуса. Он создан художником, учителем черчения, автором песни «Куннэй» Егором Николаевичем Крылатовым и фельдшером, фронтовикм Анисимом Григорьевичем Прокопьевым в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Идеей Егор Николаевич поделился с председателем райисполкома Марком Трофимовичем Егоровым, который одобрил проект.

Второе место в голосовании занял памятник полярному лётчику Кальвица Отто Артуровичу расположен возле поселка Сангар, Кобяйского улуса.

*

Самый успешный глава улуса 2017

Николай Архипов (глава Амгинского улуса)

*

Самая лучшая школа Якутска 2017

(по субъективному мнению читателей)

В этом опросе победила школа №9 им. М.И. Кершенгольца.

*

Самый трудолюбивый министр 2017

Министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков

*

Самое трудолюбивое министерство Якутии 2017

Министерство связи и информационных технологий РС(Я)

*

Самая лучшая певица Якутии 2017

ДАЛААНА

*

Самая лучшая участница «Мисс РС(Я) 2018»

Пудова Айыына

@pudova_aiyyna

Представляет Хангаласский улус

*

УТРАТЫ 2017 ГОДА:

Советник главы Якутии, народный депутат Республики Саха (Якутия) III и IV созывов Тимофеев Ньургун Семенович, скончался на 55-м году жизни.

На 79 году ушел из жизни государственный и общественный деятель Якутии, почетный гражданин республики, Якутска и Абыйского улуса Иван Данилович Черов, руководитель строительной фирмы «Черов и К».

После долгой продолжительной болезни скончалась Лена Максимовна АММОСОВА. Младшая дочь выдающегося общественного и государственного деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова и Раисы Цугель, Лена Максимовна внесла неоценимый вклад в социально-экономическое развитие и укрепление государственности республики, в увековечении памяти основателей государственности Якутии, вела активную гражданскую и общественную деятельность.

на 54-м году жизни скоропостижно скончался народный депутат Республики Саха (Якутия) Александр Афанасьевич Романов.

На 84-м году жизни ушел из жизни известный якутский литературовед, драматург, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского Василий Никитич Протодьяконов.

На 89 году ушел из жизни народный художник СССР, народный художник РСФСР, народный художник Республики Саха (Якутия), живописец Афанасий Осипов.

На 64-ом году жизни скончался Иосиф Алексеевич Николаев, Председатель Контрольно-счетной палаты города Якутска, Председатель представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, член президиума Союза контрольно-счетных организаций России.