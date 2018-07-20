Итальянский марафонец приехал в Якутию, чтобы проверить, есть ли у нас лето

Итальянский ультрамарафонец Паоло Винтурини прилетел в Якутию, чтобы снять кадры жаркого сезона самого холодного региона России, передает телеканал «Якутия 24».

Марафонец собирается установить мировой рекорд в Оймяконском районе. Экстремальный забег в -50 градусов состоится в январе следующего года.

«Я запланировал свой забег на январь 2019 года. Сколько километров мне удастся пробежать, сложно сказать. Это будет отрезок от Томтора до Оймякона, поскольку за ними закреплена слава Полюса Холода. Поездка в Оймякон на этот раз была не из легких, потому что дороги не самые лучшие, но сама поездка нам очень понравилась», — сказал телеканалу Паоло Винтурини.

В феврале Паоло и его команда прилетали для ознакомления местности. Рекорд по ультрамарафону при высоких температурах уже принадлежит ему. В прошлом году марафонец пробежал 75 км при температуре +67 градусов по пустыне на востоке Ирана.