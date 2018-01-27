Итальянский альпинист Симоне Моро: Я хочу рассказать о Якутии всему миру

Команда из пяти экстремалов собирается покорить якутский Пик Победы в Момском улусе. Это будет первое в истории зимнее восхождение на эту гору.

В состав группы вошли якутянин Олег Сайфулин, альпинисты из Италии Симоне Моро и Тамара Лунгер, фотограф и оператор Матео Дзанга, а также переводчик Филиппо Валоти-Алебарди.

Высота Пика Победы – 3003 метра. «Мне интересно, смогу ли я покорить ее, будет ли мне тяжело подвергать себя настолько низким температурам. Добраться, залезть и выбраться в экстремальных условиях якутской зимы будет довольно сложно», – комментирует альпинист.

Симоне Моро уже покорил четыре восьмитысячника, а идея приехать в Якутию у итальянца возникла, когда он прочитал статью о самых холодных местах планеты. В том материале рассказывалось и про Оймякон.

Единственная женщина в команде Тамара Лунгер долго раздумывала, ехать в эту сложную экспедицию или нет. Особенно ее пугают наши холода. «35 градусов мороза — самая низкая температура, которую я испытывала. Я даже думала обливаться холодной водой, чтобы подготовить себя. После сомнений, посмотрев фотографии и изучив Якутию, поняла, что очень хочу увидеть всё своими глазами».

На экспедицию заложили месяц. Экипировка ничем не отличается от тех, которые они использовали для покорения восьмитысячников. Они ее испытывали в Якутске, чтобы понять, в какой комбинации лучше одеваться.

Ещё одна проблема, с которой предстоит столкнуться в экспедиции – короткий световой день. Альпинисты будут заранее исследовать дорогу, потому что двигаться ночью по неизвестной местности в горах сложно. Передвигаться будут на лыжах и снегоступах.

Кроме Пика Победы в Якутии очень много других вершин. Захочет ли Симоне совершить еще одно восхождение? «Якутским горам можно посвятить целую альпинистскую карьеру. Мы думали об этом изначально и сейчас ответим «нет» на то, чтобы допустить два восхождения», – считает он.

Симоне Моро после восхождения в Якутии планирует написать книгу о своих экспедициях. Альпинист хочет заключить контракт не только с зарубежными, но и с российскими издательствами. Кроме того, об покорении Пика Победы будет снят фильм. «Мне пишут много людей с вопросами о том, как здесь, что это за место? Я хочу рассказать о Якутии всему миру, показать, как люди здесь живут, какие тут условия», – считает экстремал.

Уже сегодня команда альпинистов вылетает в Усть-Неру, примерно через два дня они выедут в Сассыр, после этого отправятся на саму гору через стойбища оленеводов.