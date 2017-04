IT и банки. Новое время — новые вызовы

Новые времена бросают новые вызовы, и в век высоких цифровых технологий нельзя отставать от развития этих технологий ни на шаг – в особенности банкам.

В прошлом году республиканский Алмазэргиэнбанк создал дочернее предприятие ООО «АЭБ АйТи», основной деятельностью которого является разработка и продвижение программного обеспечения, и консультирование в этой области – не только для самого банка, но и для поддержки и помощи другим предприятиям.

Генеральный директор ООО «АЭБ АйТи» Александр КРЫЛОВ в прошедшую среду выступил основным спикером в мастер-классе «IT инфраструктура в банках. Современный банк как ИТ компания», проведённом центром развития СМАРТ. Основным темами вечера были трансформация банков в IT-компании, IT-инфраструктура внутри банка и будущее банков в финтехе.

По данным World Bank Group уровень доступности мобильной связи в мире вырос в четыре с половиной раза за последние десять лет с 20% в 2005 г. до 92% в 2015 г., превысив даже уровень доступности питьевой воды, который составляет 88% во всём мире. В таких условиях невозможно отрицать растущее влияние технологий на нашу повседневную жизнь, и невозможно преувеличить роль IT в банковской отрасли – на сегодня банковский сектор является самым ёмким по потреблению IT после телекоммуникационного. Крупнейшие мировые банки тратят огромные ресурсы на то, чтобы идти в ногу со временем: Commonwealth Bank of Australia тратит почти 750 миллионов долларов на модернизацию информационных систем; Mizuho bank, один из трёх крупнейших банков Японии, потратит 2,8 миллиарда долларов и 4 года на схожий проект.

Роль IT в банке

Различные информационные системы в банке отвечают за те или иные функции, они могут автоматизировать какие-то отдельные процессы или даже работу целого подразделения. При столь активном слиянии информационного и финансового секторов приоритетная задача для IT-подразделения в банке – обеспечить взаимосвязь этих систем. К тому же, далеко не все сотрудники банка досконально знают работу всего многообразия информационных систем в мельчайших деталях, да они и не обязаны. Именно поэтому всё же основная задача IT-подразделения в банке, как и в любой организации в целом – стать проводником между технологией и бизнесом, для обеспечения бесперебойной работы банка.

IT в банках России

Если говорить о банковской системе России как таковой, то она относительно молода с точки зрения мировой финансовой индустрии, что на самом деле является преимуществом. В то время как Запад, руководствуясь принципом «if it ain’t broke – don’t fix it[1]», до сих пор использует системы полувековой давности[2], информационные системы банков России строились и строятся на основе относительно современных платформ. Российские банки регулярно удивляют «продвинутостью» западных коллег, а ЦБ ведёт активную политику стимулирования развития финтеха – от внедрения блокчейнов и Единой системы идентификации и аутентификации для клиентов банков, до поддержки роботрейдинга, краудфандинга и криптовалют.

Финтех и стартапы

По данным венчурной компании Life.SREDA, 2016 г. стал первым годом, когда инвестиции в финтех не только не выросли, но и сократились – после 20,3 миллиарда долларов в 2015 г. вместо спрогнозированных 23,6 миллиарда долларов в 2016 году этот показатель составил 19,1 миллиарда долларов. Это можно объяснить тем, что согласно кривой Gartner[3] на данный момент мы приближаемся к пику завышенных ожиданий, после которого следует неизбежное избавление от иллюзий и, – при положительном развитии событий, – можно дойти до так называемого плато продуктивности. Но при этом продолжает расти количество стартапов – как стартап-компаний, так и стартап-проектов внутри корпораций, включая и банки. Банки создают собственные бизнес-инкубаторы, собственные социальные сети и так далее, и всё это способствует финансовой экосистемы. В планах Алмазэргиэнбанка – создание с помощью современных IT-решений эффективной работающей экосистемы в нашей Республике.

Преобразования в Алмазэргиэнбанке

Говоря об IT в Алмазэргиэнбанке, нельзя не отметить, что 2016 год стал для банка поворотным по многим аспектам, и не в последнюю очередь – в контексте развития информационных систем банка. В прошлом году в Алмазэргиэнбанке был завершен масштабный проект по централизации АБС (автоматизированной банковской системы), который остаётся одним из приоритетных направлений Управления информационных технологий банка и АЭБ АйТи.

Также банк полностью сменил систему ДБО (дистанционного банковского обслуживания) как для физических, так и для юридических лиц. В целом информационная система Алмазэргиэнбанка на сегодняшний день стала намного более гибкой, а самое главное, появилась техническая возможность модернизировать и развивать информационные системы. На данный момент в Алмазэргиэнбанке выстроена эффективная архитектура, состоящая из взаимосвязанных информационных систем, хранилищ данных и систем поддержки. При этом банк смотрит и в будущее, намечая новые зоны роста.

К примеру, одним из интересов Алмазэргиэнбанка на сегодня являются мессенджеры, как новое звено в эволюции бизнеса через интернет с возможностями более лёгкой сегментации действующих и потенциальных клиентов и установления с ними быстрого и эффективного контакта.

[1] «Не поломано – не чини» (англ.) Афоризм, авторство которого приписывается Берту Лансу, служившему директором Административно-бюджетного управления при президенте Джимми Картере в 1977 г.

[2] Язык программирования COBOL (Common Business Oriented Language), на котором работает 43% американских банков, был впервые выпущен в 1959 г.

[3] Gartner – исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. Создали «цикл зрелости технологий», он же «цикл ажиотажа» – график, о котором и идёт речь далее по тексту.