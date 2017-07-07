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История одной полицейской семьи 

Он – 6 лет руководит  дежурной частью, обеспечивая грамотное раскрытие преступлений по всей Якутии и Чукотке. Она  — 10 лет собирает статданные по преступлениям по всей Якутии и Чукотке, обеспечивая  грамотные  управленческие решения. 

Действие «здесь и сейчас» и анализ «по следам», передовая и тыл, форма и содержание, события и их изнанка — строгие метафоры полицейской службы  так и просятся к рассказу о семье двух действующих сотрудников Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте: подполковника полиции Алексея Будищева и  майора  внутренней службы Татьяны Кубарской.

На двоих – более 30 лет стажа,  из которых десять они провели вместе друг с другом не только в рабочей обстановке, но и в  мире, который исключает правила и регламенты, расписание и графики. В семейной жизни, которая  населена мечтами, откровениями, желаниями и уязвимостью – всем тем, что по сути не входит в жесткую систему служебной иерархии и функциональных обязанностей, Татьяна и Алексей сумели объединить лучшее из  двух таких разных миров. Как оказалось, это возможно и не просто облегчает-экономит время и энергозатраты, но и дает дополнительные бонусы. Какие?

Вот что говорят по этому поводу Алексей и Татьяна: «Во-первых, наша принадлежность к одной профессиональной системе дает нам более глубокое и подлинное приятие разных состояний друг друга – ведь мы оба хорошо знаем издержки полицейской профессии и понимаем, что любое переживание никогда не появляется на пустом месте. Мы сразу считываем сигналы о том, что партнер устал, а значит, долгое время был напряжен, находился в условиях многозадачности, пережил давление, сделал сложный выбор, решил  новую задачу.

Семья ценна для нас тем, что дает очень тонкий  баланс в жизни, уравновешивая сложности и радости, а также дает точку опоры, придавая веру в свои возможности.

В полицейских семьях обязательно присутствует дисциплина. Это означает четкое распределение обязанностей, причем на условиях взаимозаменяемости без лишних обсуждений  — «Значит именно сейчас так надо !» Дисциплина подчеркивает соблюдение достигнутых договоренностей  — не путать с установкой  «Это приказ и обсуждению не подлежит!». Наоборот, договоренности работают только тогда, если люди  осознанно берут на себя  ответственность и видят без иллюзий прямую связь любой причины и следствия.  Погоны приучили нас к порядку во всем, нам комфортно жить в упорядоченном пространстве –  здесь мы очень похожи друг на друга.

В семье полицейских намного быстрее, по нашим наблюдениям, исполняются просьбы друг друга. Нет откладываний, нет долгого выяснения их обоснованности. Мы изначально признаем: если потребность возникла, значит есть причины и этого достаточно для активных действий.

Также принадлежность одной профессии помогает нам воспитывать нашего ребенка. Роману нет еще 3годиков, но уже сейчас мы видим, что ребенок и правда учится, повторяя за родителями их реакции. Сын редко капризничает, не растет эгоистом. Часто мы забираем сына с садика в форме и понимаем, что этот момент, хотим мы того или нет, возлагает на нас дополнительные  обязательства. Мы не можем, нося погоны, позволить себе какие-то вольности типа окриков, насмешек, исключается грубость, небрежность. Получается, эти правила офицерского поведения и здесь  играют свою положительную роль».

Уже на следующий день после спонтанной вечерней прогулки с коллегами в городском парке Татьяна Кубарская поделилась еще  одним ценным выводом: «Алексей научил меня не бояться конфликтов  – ведь они неизбежны, пока человек жив. Он столько лет находится в гуще событий, в которых сталкиваются сложные проявления человеческой природы –  со стороны потерпевших, нарушителей порядка, случайных свидетелей, конечно, самих сотрудников полиции, и выработал мудрое отношение к ситуациям, когда искрит.  Мой муж хорошо уяснил, что конфликты будут всегда, но они решаемы — благодаря человеческому умению договариваться, поставить себя на место другого или хотя бы попытаться это сделать. Без такой изначальной установки в полиции невозможно работать долго, не выдыхаясь. И вот Леша выводит из всех этих страхов, просто взяв меня за руку».

 

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Источник: Наталья Шахурдина
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