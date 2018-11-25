История Дня матери: Якутия одна из первых объявила этот праздник

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 ноября 2018 года в России отмечается День матери. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года «в целях повышения социальной значимости материнства». Празднуется в последнее воскресенье ноября.

История праздника

С начала 1990-х годов Дни матери начали проводиться в российских регионах женскими советами, которые объединял Союз женщин России (СЖР). В ряде субъектов праздник был утвержден решениями глав регионов, первыми среди них в 1993 году стали республики Башкортостан и Саха (Якутия), а также Челябинская область. СЖР выступал за придание Дню матери общероссийского статуса.

В сентябре 1997 года комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи во главе с Алевтиной Апариной (фракция КПРФ) вынес на рассмотрение парламента законопроект «Об установлении праздника — День матери». Он был принят нижней палатой, затем одобрен Советом Федерации. Однако президент России Борис Ельцин отклонил проект закона, мотивируя свое решение тем, что «в соответствии с общепринятой практикой установление праздничных и памятных дней» относится к компетенции главы государства, и ввел праздник своим указом.

Празднование

Впервые празднование всероссийского Дня матери состоялось 29 ноября 1998 года. Традиционно к дате приурочено вручение дипломов, медалей, почетных знаков, званий и премий, которые учреждены более чем в 60 субъектах РФ. Ежегодно в регионах по этому случаю проводят торжественные приемы, праздничные концерты, фестивали, конкурсы, выставки, посвященные матерям.

С 2011 года в рамках праздника проводится всероссийская социальная акция «Мама! Я тебя люблю!».

Господдержка матерей в России

Статья 7 российской Конституции 1993 года гарантирует обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. В пункте 1 статьи 38 основного закона говорится, что «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства».

Господдержка матерям в России оказывается в виде различных пособий. Женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях на раннем сроке беременности, выплачивается единовременное пособие в размере 628,47 рубля (здесь и далее данные на 2018 год). Вышедшие в декретный отпуск получают пособие по беременности и родам или декретные (рассчитываются исходя из среднего заработка женщины). Его минимальный размер за 140 дней с 1 мая 2018 года составляет 51 380 рублей (с 1 января 2019 года повысится до 51 919 рублей), максимальный — 282 493,4 рубля (до 301 095,20 рубля). Пособие неработающим женщинам рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

При рождении ребенка женщины получают разовую выплату в размере 16 759,09 рубля, в случае рождения двух и более детей она выдается на каждого ребенка.

Кроме того, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года предоставляется оплачиваемый отпуск в размере от 4,5 тыс. до 24,5 тыс. рублей. Неработающие родители имеют право оформить пособие в органах социальной защиты в минимальном размере. С 1 мая 2018 года он составляет 4 465,2 рубля (с 1 января 2019 года — 4 512 рублей). При рождении второго и последующего детей — 6 284,65 рубля. Размер ежемесячного пособия ранее работавшим матерям составляет 40% от среднего заработка, но не должен превышать 24 536,57 рубля (с 1 января 2019 года — 26 152,27 рубля).

С целью дополнительной господдержки с 2018 года введены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до достижения им 1,5 года (согласно федеральному закону от 28 декабря 2017 года «О ежемесячной выплате семьям, имеющим детей»). Такая возможность появилась у российских граждан, постоянно проживающих на территории страны, если ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума региона. Выплаты на первого ребенка финансируются за счет федеральных субвенций, на второго — за счет материнского (семейного) капитала. Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален. По оценкам, средний размер ежемесячной выплаты по России в 2018 году составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля.

Также мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право на ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 рублей. Она оформляется только по заявлению (по месту работы, службы или в орган соцзащиты по месту жительства) и выплачивается в период от 1,5 до 3 лет ребенка. Компенсация была введена указом президента РФ от 30 мая 1994 года «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» и составляла 50% МРОТ. Впоследствии указом президента РФ от 8 февраля 2001 года выплата была установлена в фиксированном размере — 50 рублей (на тот момент это было 50% МРОТ). С тех пор ее размер ни разу не индексировался. 11 апреля 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, заявил о необходимости пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет.

Помимо пособий с 2007 года действует такая форма поддержки семей с детьми, как материнский (семейный) капитал. Размер этой единовременной государственной субсидии составляет 453 026 рублей. Программа действует до 31 декабря 2021 года.

Госнаграды

13 мая 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев своим указом учредил орден «Родительская слава». Он вручается родителям или усыновителям, имеющим не менее семи детей, «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Первое награждение орденом состоялось в январе 2009 года. Всего в 2009-2018 годах им была награждена 381 многодетная семья (включая 17 родителей-одиночек). В 2018 году ордена получили 26 семей (соответствующие президентские указы были подписаны 24 января, 1 февраля, 26 марта, 3 и 30 мая, 29 июня, 11 и 24 июля, 10 сентября).

7 сентября 2010 года была также учреждена медаль ордена «Родительская слава», которой награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей.

Кроме того, во многих регионах вручаются собственные награды для многодетных семей, например, медали «Материнская доблесть».

День матери в других странах

День матери отмечается практически во всех странах мира. В большинстве европейских стран, а также Австралии, Канаде, Китае, США, Украине и Японии он празднуется во второе воскресенье мая. В Испании, Литве и Португалии — в первое майское воскресенье, а в Швеции и Франции — в последнее.

В некоторых государствах праздник имеет фиксированную дату. Так, в Грузии его отмечают 3 марта, Финляндии — 8 мая, Польше — 26 мая, Никарагуа — 30 мая, Белоруссии — 14 октября, КНДР — 16 ноября, Иране — 24 ноября.