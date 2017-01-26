Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован

Давний спор между северными улусами (районами) Республики Саха (Якутия) стал предметом обсуждения на круглом столе Общественной палаты РС(Я).

Так где же расположен «настоящий Полюс холода»: в Оймяконе или Верхоянске? Обсудить этот вопрос 24 января собрались ведущие учёные, историки республики, главы северных улусов, представители туристической сферы и члены Общественной палаты.

Модератором круглого стола выступил разработчик концепции имиджирования туристического кластера «Верхоянск – Полюс холода», уполномоченный по развитию туризма при Общественной палате РС(Я) Андрей Хорошев.

В мероприятии приняли участие: заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Александр Гриценко, член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты РС(Я) Марина Богословская, председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, транспорта и ЖКХ Общественной палаты РС(Я) Юрий Бережнов, заместитель председателя ЦИК РС(Я) Александр Власов, президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) Владимир Членов, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ Ульяна Винокурова, доктор исторических наук, профессор СВФУ Павел Казарян, координатор проекта «Полюс холода» Святослав Габышев, генеральный директор Компании «ТурСервис Центр» Вячеслав Ипатьев и другие.

Вот что о сложившейся ситуации думает доктор исторических наук, профессор СВФУ Павел Казарян:

— Давайте определимся, какое значение Верхоянск имеет для Якутского края и всей Восточной Сибири. Чем интересен Верхоянск? Своей датировкой, ведь это старейший город за Полярным кругом, основанный летом 1638 года.

Известно, что фальсификация Оймяконского Полюса холода появилась после 1962 года. Найдите до этого времени хоть одно упоминание о Полюсе холода, его нет. 15 января 1885 года политссыльный, кандидат математических наук Сергей Ковалик отметил в Верхоянске самую низкую температуру минус 67,8 градусов по Цельсию.



Координатор проекта «Полюс холода» Святослав Габышев рассказал о целом ряде интересных мероприятий, намеченных на 2017 год для популяризации Полюса холода.

— 22 декабря 2016 года, в самый короткий полярный день, в Верхоянске впервые в истории народа Саха станцевали самый северный в зимнее время осуохай вокруг священного дерева Аал Луук Мас. Это событие было приурочено к празднованию Дня Полюса холода. Население было довольно, это мероприятие два дня подряд транслировали по федеральным каналам, а руководитель Росгидромета Александр Фролов направил правительственную телеграмму и поздравил верхоянцев с праздником.

Президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) Владимир Членов, имеющий своё собственное субъективное мнение, доступно и доходчиво объяснил всем участникам круглого стола, что корень проблемы уходит в далёкие нулевые, когда в России формировалась вертикаль власти.

— Молодые ушлые экономисты по незнанию особенностей нашей северной Республики не внесли Верхоянский улус, как зону экстремально низких температур, в создающийся Арктический регион. Тем самым был нанесён урон дальнейшему развитию Верхоянья.

Главный синоптик мира Александр Бедрицкий называет Верхоянск Полюсом холода и считает, что зону Полюса холода нужно сделать привлекательной. Для того, чтобы её все признавали, необходимо организовать экспедицию вглубь горных отрогов Верхоянья с целью фиксирования максимально низкой температуры.

Ульяна Винокурова — руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ компетентно изложила свое видение наболевшей проблемы и ознакомила присутствующих с картами Верхоянья.

— Для того, чтобы верхоянский Полюс холода предложить, как уникальное поселение ЮНЕСКО, мы должны иметь точку. В Оймяконском улусе точкой Полюса холода может стать старинное поселение Усадьба Николая Кривошапкина. В Верхоянском районе тоже должна быть своя точка Полюса холода. Где конкретно она будет, станет известно в ближайшее время.

Вячеслав Ипатьев — генеральный директор Компании «ТурСервис Центр» по-деловому, с глубоким знанием развития бизнеса и туризма на севере, высказал свою интересную точку зрения и поделился с участниками круглого стола оригинальным решением проблемы Полюса холода.

— Фактически мы не знаем реального полюса холода. Это просто два места, где пытались зафиксировать рекордно-низкие температуры. У меня есть туристический проект с брендовым названием «Cold Hunters» (Искатели холода). В планы входит ежегодно собирать экспедиции по поиску Полюса холода. Я лично знаком с людьми, которые просто жаждут зафиксировать самую низкую температуру. Нужно как следует продумать методику таких мероприятий, сделать брендом. Для этого нужно привлекать фирмы, изготавливающие одежду, специальное оборудование, привлечь Российское Географическое общество.

Марина Богословская — член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты РС(Я) поделилась дальнейшими, далеко идущими, перспективами развития Верхоянья.

— При Общественной палате Российской Федерации создан Фонд «Перспектива», который занимается поиском, грантовой поддержкой и продвижением гражданских инициатив и некоммерческих проектов в малых городах и сельских территориях. Верхоянск подходит по всем критериям. Помимо финансовой поддержки Фонд оказывает информационное содействие. Есть возможность презентовать этот проект на открытой рабочей площадке для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью на Форуме активных граждан «Сообщество».

Александр Власов — заместитель председателя ЦИК РС(Я) выразил свое сомнение о правильном названии концепции.

— Касаемо названия, считаю, что нужно заменить слово «кластер» на более простое слово и добавить, что Верхоянск – не просто Полюс холода, а столица Северо-Востока Арктики. Теперь нужно определиться, куда Общественная палата РС(Я) отправит одобренный сегодня документ.

А вот, что думает про туристический проект «Верхоянск – Полюс холода» его автор, уполномоченный по развитию туризма при Общественной палате РС(Я) Андрей Хорошев.

— Я считаю сильной стороной Ойямяконья развитую туристическую традицию, проведение в с. Томтор ежегодного фестиваля «Полюс холода». А также играет свою роль озеро Лабынкыр и знаменитая гора Мус-Хайя. В Верхоянье находятся горы Кисилях, природный памятник «Провал», природный памятник «Географический центр Якутии», ресурсный резерват «Туостах» , памятник природы «Мать-Гора», Гора памяти Кестер. Как мы видим, Верхоянский район имеет гораздо больший потенциал в имиджевом развитии.