ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.01.2017, 13:20
Экология
Экстра
Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть
26.01.2017, 12:52
Общество
Профессор Г.Г. Макаров – крупный исследователь истории революции 1917 г. и гражданской войны в Якутии
26.01.2017, 12:36
Общество
Эксклюзив
Утверждая добро и человечность: Члены Общественного Совета УФСИН выяснили ситуацию с Сиэйэ Уола
26.01.2017, 12:30
Происшествия
В Якутии перед судом предстанут подозеваемые в растлении детей
26.01.2017, 12:13
Происшествия
Ленское управление образования наказано за лень?
26.01.2017, 11:24
Республика
Эксклюзив
Требуется правовая оценка строительным подрядам в Вилюйском улусе
26.01.2017, 11:18
Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
26.01.2017, 10:12
Общество
Резонанс
Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован
26.01.2017, 10:07
Общество
Эксклюзив
Матвеева Людмила Ильинична. Не стираются память и традиции
26.01.2017, 9:27
Политика
Малоэнергичный Штыров сдает позиции
25.01.2017, 23:43
Столица
95-летний ветеран Второй мировой войны Афанасий Данилов
25.01.2017, 23:38
Футуролог
Эксклюзив
Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании
25.01.2017, 23:33
Общество
В Алдане инвалидов и пенсионеров обучают компьютерной грамоте
25.01.2017, 23:03
Спорт
Экстра
Владимир Балынец — абсолютный победитель Всероссийских соревнований
25.01.2017, 22:14
Столица
Экстра
Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат
25.01.2017, 21:27
Политика
Экстра
Федор Борисов: Искореним «мягкую» кадровую политику по отношению к коррупционерам!
25.01.2017, 20:49
Республика
Эксклюзив
В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова
25.01.2017, 20:27
Республика
Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии
25.01.2017, 18:41
Общество
Видео
Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»
25.01.2017, 18:23
Культура & Образование
Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в съемках картины «Тыгын Дархан»
25.01.2017, 18:17
Общество
Видео
Общественники Якутии. Единое детское движение «Стремление»под эгидой главы Якутии
25.01.2017, 18:15
Общество
Видео
Школа боевых искусств «Мамонт» в Якутске
25.01.2017, 17:54
Культура & Образование
Министру образования России нравится якутская система подготовки кадров
25.01.2017, 17:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней
25.01.2017, 16:39
Общество
Журналистскому десанту показали и рассказали о ходе подготовки к навигации -2017
25.01.2017, 15:58
Экономика
Увеличена грузоподъемность на участках автодороги «Индигир»
25.01.2017, 15:32
Столица
Что запланировано построить, благоустроить, организовать в Год Добра в Якутске?
25.01.2017, 15:10
Республика
Глава Якутии улучшил позицию в медиарейтинге руководителей субъектов России
25.01.2017, 14:55
Республика
Рабочая поездка народного депутата Олега Тарасова в Мирнинский район
25.01.2017, 14:48
Общество
Любимое место отдыха горожан должно быть безопасным
25.01.2017, 14:44
Столица
Координационный совет по предпринимательству наметил план мероприятий в Год добра
25.01.2017, 14:17
Республика
Необычный флешмоб вилюйчан в честь юбилея Марка Жиркова
25.01.2017, 14:04
Спорт
Сельская хоккейная лига сыграла с командой Якутскэнерго
25.01.2017, 12:19
Общество
Эксклюзив
«Оставь надежду, всяк сюда входящий» — 2. Юрист Диодоров о деле главы Нюрбинского района
25.01.2017, 11:40
Происшествия
Резонанс
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в котельной школы
25.01.2017, 11:38
Общество
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
25.01.2017, 10:22
Происшествия
Резонанс
Подробности пожара в школьной котельной
25.01.2017, 10:17
Общество
«Коробка храбрости» дошла до детей
25.01.2017, 10:17
Происшествия
Видео
Холодовая и термические травмы в Якутии. Осторожно! ШОК-контент: 18+
25.01.2017, 10:15
Общество
Александр Саввинов поздравляет с 25 января
25.01.2017, 9:56
Республика
Эксклюзив
Пикетирование администрации Вилюйского улуса приостановлено
25.01.2017, 9:47
Происшествия
Осужден якутянин, напоивший и изнасиловавший школьницу
25.01.2017, 9:42
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, поэта и мелодиста
25.01.2017, 9:21
Столица
Осторожно: гололед в Якутске
25.01.2017, 8:00
Общество
Татьянин день 2017: история, традиции и приметы 25 января
24.01.2017, 23:35
Культура & Образование
«Якутский Тарантино» ставит алтайскую пьесу
24.01.2017, 23:21
Экономика
«Сахаэнерго» построит новую дизельную электростанцию в п. Белькачи Усть-Майского улуса
24.01.2017, 23:19
Республика
Энергетики доставят в с. Андрюшкино 590 т топлива
24.01.2017, 21:18
Политика
Новый замминистра представлен коллективу минэкономики
24.01.2017, 20:14
Происшествия
Тот самый Дом престарелых и его директор оштрафованы прокуратурой
24.01.2017, 19:43
Столица
В Якутске пройдет V деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР)
24.01.2017, 19:40
Экономика
Чудеса случаются! Вручены призы акции Энргосбыта «Онлайн оплати – айфон получи!»
24.01.2017, 19:36
Происшествия
В Якутии изъяты незаконно перевозимые бивни мамонта и 8 тонн замороженной рыбы
24.01.2017, 19:19
Сахалыы
Үтүөҕэ уонна сырдыкка сулууспалаан: Р.А. Бурнашов төрөөбүтэ 70 сылыгар
24.01.2017, 19:14
Общество
Стыдно! О согласии и примирении накануне 100-летия революции, или О несостоявшемся выступлении
24.01.2017, 18:46
Спорт
Сборная детей Якутии заняла 3 место в соревнованиях в Китае
24.01.2017, 18:36
Общество
Операция «Ледовая переправа» в Хангаласском районе
24.01.2017, 18:30
Общество
С Якутии стартует масштабный проект Open Innovations Startup Tour-2017!
24.01.2017, 18:22
Культура & Образование
В 2016 г. Якутский госмузей посетило 29 863 экскурсанта
24.01.2017, 18:10
Экология
Детские рисунки в защиту природы будут размещены в лесу вокруг Якутска
24.01.2017, 18:00
Общество
МВД Якутии и Пенсионный фонд провели совместную акцию «Осторожно, мошенники!»
24.01.2017, 17:26
Происшествия
Угонщицы застряли в сугробе
24.01.2017, 17:15
Общество
С 1 января 2017 г. услуги ГИБДД стали дешевле на 30%
24.01.2017, 16:59
Экономика
На автозимнике п.Колымское — пгт. Черский повышена грузоподъемность.
24.01.2017, 16:50
Культура & Образование
Ирина Любимова: Наша цель — многофункциональный образовательный центр
24.01.2017, 16:34
Общество
Воспитанники Алданского детского дома посетили пожарно-спасательную часть №1
24.01.2017, 16:20
Республика
В Чурапче построят канализационные сооружения
24.01.2017, 16:09
Общество
Защита главы Нюрбинского улуса подала апелляцию в Президиум Верховного суда Якутии
24.01.2017, 15:31
Происшествия
Экстра
Дело о ДТП с участием Грибчатова: В суде вскрылись процессуальные нарушения следствия
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
24.01.2017, 15:20
Экономика
Изучение недр Якутии в приоритете у федерального центра
24.01.2017, 14:39
Культура & Образование
Уникальный концерт к 135-летию Игоря Стравинского
Архив новостей
Общество
26 января 2017, 10:12
905

Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован

IMG_8341-e1485353387215

Давний спор между северными улусами (районами) Республики Саха (Якутия) стал предметом обсуждения на круглом столе Общественной палаты РС(Я).

Так где же расположен «настоящий Полюс холода»: в Оймяконе или Верхоянске? Обсудить этот вопрос 24 января собрались ведущие учёные, историки республики, главы северных улусов, представители туристической сферы и члены Общественной палаты.

Модератором круглого стола выступил разработчик концепции имиджирования туристического кластера «Верхоянск – Полюс холода», уполномоченный по развитию туризма при Общественной палате РС(Я) Андрей Хорошев.

В мероприятии приняли участие: заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Александр Гриценко, член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты РС(Я) Марина Богословская, председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, транспорта и ЖКХ Общественной палаты РС(Я) Юрий Бережнов, заместитель председателя ЦИК РС(Я) Александр Власов, президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) Владимир Членов, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ Ульяна Винокурова, доктор исторических наук, профессор СВФУ Павел Казарян, координатор проекта «Полюс холода» Святослав Габышев, генеральный директор Компании «ТурСервис Центр» Вячеслав Ипатьев и другие.

Павел Казарян

Вот что о сложившейся ситуации думает доктор исторических наук, профессор СВФУ Павел Казарян:

— Давайте определимся, какое значение Верхоянск имеет для Якутского края и всей Восточной Сибири. Чем интересен Верхоянск? Своей датировкой, ведь это старейший город за Полярным кругом, основанный летом 1638 года.

Известно, что фальсификация Оймяконского Полюса холода появилась после 1962 года. Найдите до этого времени хоть одно упоминание о Полюсе холода, его нет. 15 января 1885 года политссыльный, кандидат математических наук Сергей Ковалик отметил в Верхоянске самую низкую температуру минус 67,8 градусов по Цельсию.


Координатор проекта «Полюс холода» Святослав Габышев рассказал о целом ряде интересных мероприятий, намеченных на 2017 год для популяризации Полюса холода.

— 22 декабря 2016 года, в самый короткий полярный день, в Верхоянске впервые в истории народа Саха станцевали самый северный в зимнее время осуохай вокруг священного дерева Аал Луук Мас. Это событие было приурочено к празднованию Дня Полюса холода. Население было довольно, это мероприятие два дня подряд транслировали по федеральным каналам, а руководитель Росгидромета Александр Фролов направил правительственную телеграмму и поздравил верхоянцев с праздником.

Президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) Владимир Членов, имеющий своё собственное субъективное мнение, доступно и доходчиво объяснил всем участникам круглого стола, что корень проблемы уходит в далёкие нулевые, когда в России формировалась вертикаль власти.

— Молодые ушлые экономисты по незнанию особенностей нашей северной Республики не внесли Верхоянский улус, как зону экстремально низких температур, в создающийся Арктический регион. Тем самым был нанесён урон дальнейшему развитию Верхоянья.

Главный синоптик мира Александр Бедрицкий называет Верхоянск Полюсом холода и считает, что зону Полюса холода нужно сделать привлекательной. Для того, чтобы её все признавали, необходимо организовать экспедицию вглубь горных отрогов Верхоянья с целью фиксирования максимально низкой температуры.

Ульяна Винокурова — руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ компетентно изложила свое видение наболевшей проблемы и ознакомила присутствующих с картами Верхоянья.

— Для того, чтобы верхоянский Полюс холода предложить, как уникальное поселение ЮНЕСКО, мы должны иметь точку. В Оймяконском улусе точкой Полюса холода может стать старинное поселение Усадьба Николая Кривошапкина. В Верхоянском районе тоже должна быть своя точка Полюса холода. Где конкретно она будет, станет известно в ближайшее время.
Вячеслав Ипатьев — генеральный директор Компании «ТурСервис Центр» по-деловому, с глубоким знанием развития бизнеса и туризма на севере, высказал свою интересную точку зрения и поделился с участниками круглого стола оригинальным решением проблемы Полюса холода.

— Фактически мы не знаем реального полюса холода. Это просто два места, где пытались зафиксировать рекордно-низкие температуры. У меня есть туристический проект с брендовым названием «Cold Hunters» (Искатели холода). В планы входит ежегодно собирать экспедиции по поиску Полюса холода. Я лично знаком с людьми, которые просто жаждут зафиксировать самую низкую температуру. Нужно как следует продумать методику таких мероприятий, сделать брендом. Для этого нужно привлекать фирмы, изготавливающие одежду, специальное оборудование, привлечь Российское Географическое общество.

Марина Богословская — член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты РС(Я) поделилась дальнейшими, далеко идущими, перспективами развития Верхоянья.

— При Общественной палате Российской Федерации создан Фонд «Перспектива», который занимается поиском, грантовой поддержкой и продвижением гражданских инициатив и некоммерческих проектов в малых городах и сельских территориях. Верхоянск подходит по всем критериям. Помимо финансовой поддержки Фонд оказывает информационное содействие. Есть возможность презентовать этот проект на открытой рабочей площадке для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью на Форуме активных граждан «Сообщество».

Александр Власов — заместитель председателя ЦИК РС(Я) выразил свое сомнение о правильном названии концепции.

— Касаемо названия, считаю, что нужно заменить слово «кластер» на более простое слово и добавить, что Верхоянск – не просто Полюс холода, а столица Северо-Востока Арктики. Теперь нужно определиться, куда Общественная палата РС(Я) отправит одобренный сегодня документ.

А вот, что думает про туристический проект «Верхоянск – Полюс холода» его автор, уполномоченный по развитию туризма при Общественной палате РС(Я) Андрей Хорошев.

— Я считаю сильной стороной Ойямяконья развитую туристическую традицию, проведение в с. Томтор ежегодного фестиваля «Полюс холода». А также играет свою роль озеро Лабынкыр и знаменитая гора Мус-Хайя. В Верхоянье находятся горы Кисилях, природный памятник «Провал», природный памятник «Географический центр Якутии», ресурсный резерват «Туостах» , памятник природы «Мать-Гора», Гора памяти Кестер. Как мы видим, Верхоянский район имеет гораздо больший потенциал в имиджевом развитии.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
24.01.2017, 14:00
Происшествия
Эксклюзив
Сиэйэ Уола бросили в карцер?
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
22.01.2017, 12:37
Общество
Экстра
Афанасий Максимов грозит разоблачениями доценту МГУ, ЯТЭК и полиции?
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
20.01.2017, 2:07
Общество
Эксклюзив
Дед Мороз, которого обокрали в Якутске, настолько же монгольский, сколько и якутский — организатор
20.01.2017, 15:13
Финансы
Эксклюзив
Вы не поверите! В «ГАЗПРОМБАНКЕ» мстят якутянам?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
136904.322000e3e68842694449b0023fa88c23 Экстра
Экология
26.01.2017

Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть

SHtyirov
Политика
26.01.2017

Малоэнергичный Штыров сдает позиции

f98930823b296687aae6fd42fa1c8b03 Эксклюзив
Футуролог
25.01.2017

Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании

IMG_9669 Экстра
Столица
25.01.2017

Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат

D25B2168 Экстра
Политика
25.01.2017

Федор Борисов: Искореним «мягкую» кадровую политику по отношению к коррупционерам!

2017_01_08_photo_00000524 Эксклюзив
Республика
25.01.2017

В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова

IMG_5473
Республика
25.01.2017

Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии

58870289238f3_IMG_3262 Видео
Общество
25.01.2017

Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»