Знаменитые академики съедутся в Якутск на историческую конференцию

Минздрав Якутии инициировал крупнейшую конференцию в истории республики. Так, 13-16 июля 2017 года состоятся три крупных форума: XVI-я Международная конференция по проблемам сосудистой хирургии, IV-я конференция «Хирургия нарушения мозгового кровообращения» и конференция «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии», вызывающие огромный интерес у врачей специализированных отделений сосудистой хирургии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.

Программы конференций охватывают широкий круг актуальных вопросов по организации сосудистой службы, хирургии сонных артерий, нижних конечностей, флебологии, нейрохирургической помощи при нарушениях мозгового кровообращения, современной челюстно-лицевой хирургии.

Ожидается приезд признанных на международном уровне авторитетов, светил отечественной науки: президента Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, академика ПОКРОВСКОГО А.В., руководителя отдела ССХ ИКК им. А.Л. Мясникова РКНПК РАН г. Москва, академика АКЧУРИНА Р.С., заведующего отделением сосудистой хирургии ФНКЦ ФМБА г. Москва, профессора ЧУПИНА А.В., профессора КАРПЕНКО А.А., директора Клиники сосудистой эндоваскулярной хирургии Университета г. Тюбинген Зиндельфинген, Германия, д.м.н. РЕЙХЕРТА Виктора.

Ассоциация нейрохирургов России будет представлена членом-корреспондентом РАН, заведующим сосудистым отделением ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко» Минздрава России, г. Москва, профессором ЭЛИАВА Ш.Ш.; заведующим отделением хирургии нарушений мозгового кровообращения ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н.Бакулева» Минздрава России, г. Москва, профессором АРАКЕЛЯН В.С.; заведующим кафедрой нейрохирургии РМАНПО г. Москва, ДЖИНЖИХАДЗЕ Р.С.; руководителем отделения неотложной нейрохирургии НИИ Скорой помощи ФГБУ ФЦ Минздрава России, г. Новосибирск, академиком КРЫЛОВЫМ В.В. и др.

Конференция «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии» пройдет под председательством академика РАН, главного внештатного специалиста по челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ, директора ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, г. Москва, профессора КУЛАКОВА А.А.. Также приедут заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова, г. Москва, профессор ДРОБЫШЕВ А.Ю., специалисты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Казани, Коломны, Ростова-на-Дону, Воронежа, Владивостока.

Министерство здравоохранения Якутии призывает медицинскую общественность принять активное участие в крупнейшей конференции в истории здравоохранения республики.