Историческое событие: восстановлена проточность Городского канала от Шестаковки до Даркылаха

27 мая, в 10 часов 27 минут, в столице республики произошло важное событие, связанное с запуском воды из озера Сайсары в Городской канал. Благодаря ударному труду коммунальщиков в Якутске полностью восстановлена проточность Городского канала от реки Шестаковка до мкр. Даркылах, утраченная десятилетия назад.

Ветеран труда, Почетный гражданин города Якутска, председатель Якутского городского Исполкома в период 1983-1988 годов Юрий КОРКИН вспоминает, что 80-ые годы прошлого столетия был проведен большой объем работы по обводнению городских озер:



«В летнее время мы проводили большую работу по обводнению городских озер. Это все делалось для того, чтобы озера наши не цвели, чтобы вода в них была чистая, тогда ребятишки могли даже купаться в этих озерах. В те годы построили насосную станцию в районе с. Пригородный и оттуда пробросили два водовода каждый длиной по полтора километра. Но в 90-е годы ничего этого не стало. Все было потеряно. Я считаю, что это чистой воды бесхозяйственность прежних руководителей, что позволило нечестным людям все разворовать».



Свежая проточная вода в городские озера поступала именно с артерий Городского канала. Но после того, как вода перестала бежать по ней, городские озера не только обмелели и начали цвести, но и значительно ухудшилось их экологическое состояние.



В 2013 году главой города Якутска Айсеном НИКОЛАЕВЫМ было принято решение о восстановлении проточности Городского канала. В тот же год коммунальщики начали проводить работы по дноуглублению и очистке многолетнего мусора на всей протяженности Горканала, что составляет более 15 км. от реки Шестаковка по Покровскому тракту через Атласовские озера, озеро Сергелях на участках территорий города до улицы 50 лет Советской Армии с выходом канала на протоку реки Лена. В результате проведенных масштабных работ проточность Горканала была восстановлена в ноябре 2016 года.

Этой весной коммунальщики добились того, чтобы свежая проточная вода из реки Шестаковка через Атласовские озера, Сергеляхское озеро текла в озеро Сайсары, а оттуда через систему попадала в другие городские озера. В результате этой работы порядка полутора миллиона кубов воды через Шестаковку начало поступать в Горканал и городские озера.

Начальник отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир АММОСОВ рассказал, что после сброса воды из озера Сайсары, она через систему Горканала в 16:00 уже дошла до Талого озера, а оттуда направилась в сторону мкр. Даркылах.

«На протяжении десяти с лишним лет система Городского канала никак не подпитывала городские озера, их наполняли только дождевые воды. Благодаря проделанной работе по восстановлению проточности Горканала, сейчас проточная вода из реки Шестаковка свободно бежит через Атласовские озера и озеро Сергелях, а оттуда попадает в озеро Сайсары, и вчера произошло историческое событие, связанное со сбросом воды из озера Сайсары в систему Городского канала. Более 145 тыс. кубов воды из озера Сайсары будет поступать в Горканал и дальше через Талое озеро доходить до Даркылаха. Далее планируются работы на большом кольце и соединению уличных лотков с системой Горканала»,

— рассказал Владимир Аммосов.

Руководство города уверено, что восстановление проточности Городского канала положительно скажется на всей экосистеме города Якутска. В июне планируется провести работы по организации проточности городских озер, расположенных в районе Залога.

