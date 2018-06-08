Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на показы исторических фильмов

В День России 12 июня Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на День Открытых дверей и специальную программу тематических экскурсий и кино-показов.

Весь день музейный комплекс будет открыт для свободного посещения.

На экспозиции, посвящённой истории второй половины XX века и новейшей истории России, пройдут тематические экскурсии: «Распад СССР и образование РФ», «Новая конституция 1993», «Последняя попытка ГКЧП».

С 10:30 Центр помощи и комплексного сопровождения «Берегиня» совместно с Историческим парком «Россия – Моя история» приглашают на показ художественного фильма с тифлокомментариями «Экипаж» (2016) в рамках проекта «Диалог поколений». Техническую поддержку проекта осуществляет компания «МегаФон».

С 11:00 до 16:30 в рамках Всероссийского фестиваля документального кино «Соль земли» посетителей ждут показы исторических фильмов: «Отец Дмитрий гвардии майор» (2012), «Дыхание тундры» (2012), «История моей бабушки» (2012), «Чиста победа. Битва за Севастополь» (2014), «Крестьянин» (2016), «Яков Крейзер. Забытый генерал» (2015), «Ветер Донбасса» (2016), «Поморские жонки» (2017), «Последний парад «Беззаветного»» (2017), «Миротворец. Князь Барятниский» (2017).