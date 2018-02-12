Исторический парк «Россия — моя история» и управление образования Якутска объединили усилия

Исторический парк «Россия-моя история» и управление образования Якутска подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало закономерным промежуточным итогом совместной работы, результаты которой впечатляют уже сейчас. Так, всего за несколько месяцев работы музей посетила почти половина всех школьников Якутска.

На церемонии подписания соглашения начальник управления образования столицы республики Василий Петров отметил, что исторический парк ценен тем, что кроме федеральной составляющей, здесь есть и чисто республиканский контент:

«В стенах музея уже прошел ряд мероприятий, которые имеют и городской, и республиканский статус. История является одним из наиболее интересных предметов, но вместе с тем и одним из самых сложных. Поэтому методическое объединение учителей истории города очень заинтересовано в совместной работе и мы всячески этому способствуем».

Директор исторического парка Дмитрий Соловьев в свою очередь рассказал, что коллектив чувствует интерес со стороны населения республики к своей работе и это очень отрадно:

«История востребована и нужна нам, чтобы понимать наши истоки и планировать будущее. За то небольшое время, что мы работаем, нами проведено много мероприятий. Мы устанавливали связи с учительским сообществом, различными государственными и общественными учреждениями. Мы поняли, что этот проект востребован обществом. И у нас есть все необходимое для того, чтобы площадка исторического парка была по-настоящему живой».

В настоящее время парк посетило порядка 42 % школьников столицы республики, при этом именно учащиеся школ составляют 50 % от всех посетителей комплекса. Кроме того, совсем недавно, в прошлую пятницу «Россия-моя история» приняла 50000-тысячного посетителя